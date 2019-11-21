В гостиницы подселяют конкуренцию

Отельерам удалось убедить Федеральную антимонопольную службу (ФАС) в отсутствии конкуренции среди автоматизированных систем электронного учета их гостей в Санкт-Петербурге. Местное управление МВД соглашалось работать лишь с системой «Элпост» Федерального гостиничного сервиса (ФГС). Такая ситуация может быть и в других регионах, хотя доходы таких систем сократились из-за ухода с рынка малых отелей.

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области необоснованно уклоняется от заключения соглашений с операторами систем передачи сведений для миграционного и регистрационного учета гостей отелей. Об этом говорится в заявлении ФАС, которое регулятор направил в свое региональное отделение (копия документа есть у “Ъ”). Теперь управление ФАС по Санкт-Петербургу должно будет сделать территориальному органу МВД предупреждение в соответствии с законом о защите конкуренции. В ФАС и ГУ МВД России по Санкт-Петербургу на вопросы “Ъ” оперативно не ответили.

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Поводом для проверки ФАС стало отправленное в начале 2019 года обращение «Опоры России». В организации указывали, что ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказывается от информационного взаимодействия с отельерами, если для передачи данных они не используют систему «Элпост» ФГС, ссылаясь на заключенное с компанией соглашение. Другим операторам в сотрудничестве в ГУ МВД отказывали, ссылаясь на отсутствие у тех средств по защите информации, соответствующих требованиям нормативных документов по информационной безопасности. На каких нормах и правовых актах базируется позиция, в ГУ МВД не поясняли, следует из материалов ФАС. По данным ЕГРЮЛ, по 45% ООО ФГС принадлежит Никите Мурову и Наталье Негодовой. «Новая газета» называла Никиту Мурова внуком Евгения Мурова, возглавлявшего ФСО в 2000–2016 годах. По данным «Делового Петербурга», Наталья Негодова — дочь генерала ФСБ в отставке Николая Негодова. В ФГС на вопросы “Ъ” также не ответили.

Предоставлять властям данные о гостях от гостиниц отельеры могут самостоятельно в МВД или многофункциональных центрах либо через операторов. Стремясь сэкономить время, средства размещения обычно выбирают второй вариант. Но ограничение в Санкт-Петербурге вызывало недовольство отельеров, в том числе из-за тарифной политики ФГС. По данным «Опоры России», установка системы «Элпост» обходится в 15,3 тыс. руб., регистрация каждого россиянина стоит 22 руб., иностранца —100 руб. Представитель СБК «Контур» (оператор аналогичной системы учета данных) Антон Беляев говорит, что компания четыре года пыталась договориться с местным МВД. Теперь он ожидает, что рынок станет достаточно конкурентным. В числе крупных игроков, помимо «Элпоста», господин Беляев выделяет системы «Скала», «Мой контур» и «Отель-курьер».

Председатель комитета по туризму санкт-петербургского отделения «Опоры России» Дарья Ковалевская уверена, что повышение конкуренции приведет к снижению трат отельеров. При этом, считает она, доходы самой ФГС уже сократились из-за ухода с рынка практически всех малых средств размещения, на которые приходилось 80% номерного фонда в городе. После запрета гостиницам работать в жилых помещениях большинство из них сдаются как меблированные комнаты для краткосрочной аренды, а владелец обязан регистрировать гостей сам, объясняет госпожа Ковалевская.

В «Опоре России» уверены, что проблема с отсутствием конкуренции среди систем сбора сведений для миграционного учета существует не только в Санкт-Петербурге. Организация планирует обратиться в ФАС для обнаружения аналогичных сложностей в других субъектах. Партнер юридической компании НАФКО Павел Иккерт подтверждает, что конкретное решение по ситуации в Санкт-Петербурге не приведет к выявлению проблемы повсеместно: «Нужно понимать, что у МВД достаточно разветвленная структура, а региональные управления обладают высокой свободой».

Александра Мерцалова