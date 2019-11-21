Немассовое расформирование

Петербургский городской суд вчера, 20 ноября, рассмотрел четыре иска по расформированию ИКМО. На два дня были перенесены разбирательства по ИКМО «Сергиевское» и «Семеновский». До 26 ноября перенесен процесс по «Коломягам». Члены перечисленных комиссий в полном составе были привлечены к делу в качестве заинтересованных лиц. Они обязаны явиться на следующие заседания, которые состоятся с 22 по 26 ноября. По «Екатерингофскому» производство приостановлено до истребования доказательств — решения Ленинского райсуда по обжалованию привлечения к административной ответственности бывшего секретаря Лидии Островской.

Истцом во всех делах является петербургский избирком, который направил иски после рекомендации Центральной избирательной комиссии. При этом возмущение ее главы Эллы Памфиловой было вызвано малым количеством этих исков. «Почему только четыре? Где, например, "Черная Речка"?» — ранее спрашивала она у петербургского коллеги Виктора Миненко.

Как пояснял на заседании СПбИК его член Олег Зацепа, по другим ИКМО также проведут аналитическую работу. Он отметил, что, согласно 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав граждан», основания для расформирования имеются только у четырех ИКМО из 111. На том же заседании было принято решение признать работу 16 ИКМО, в том числе и тех, которые планируется расформировать, неудовлетворительной.

В ходе заседания по расформированию ИКМО «Сергиевское» было принято решение о переносе суда на 22 ноября для истребования дополнительных доказательств. В частности, представителям муниципальной комиссии необходимо предоставить реестр кандидатов, выдвигавшихся в депутаты. Горизбиркому будет необходимо письменно уточнить основания иска, так как прибавился еще один пункт, на основании которого ИКМО необходимо расформировать (еще одно неисполнение решения ГИК), а также предоставить данные из ГАС «Выборы».

В вину данной комиссии вменяется неоднократное неисполнение решений ГИК. Кроме того, по данному факту даже было направлено обращение в Следственный комитет, в котором СПбИК требует проверки действий ИКМО на предмет соответствия ст. 141.1 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав граждан).

Заседание, следовавшее за вышеупомянутым, — иск о расформировании ИКМО «Семеновский» — также было перенесено на 22 ноября. В ходе данного заседания в качестве заинтересованного лица была привлечена секретарь комиссии (по собственному желанию), которая заявила, что после 11 сентября текущего года ей не удалось присутствовать ни на одном из заседаний. Она требует признать ее невиновной в нарушениях комиссии (неисполнения решения горизбиркома. — “Ъ”), кроме того, она уже подала заявление о сложении полномочий. Позднее суд постановил к следующему заседанию привлечь в качестве заинтересованных лиц остальных членов ИКМО «Семеновский» (по ходатайству представителя ответчика).

В судебном заседании по ИКМО «Коломяги» также было принято решение о привлечении членов комиссии в качестве заинтересованных лиц, но уже по инициативе самого суда. Также был истребован ряд дополнительных документов для продолжения процесса. Новое заседание было перенесено на 26 ноября. За это время участникам процесса предстоит истребовать доказательства, в том числе решения Приморского районного суда по иску комиссии, исходя из которого, по словам представителя ИКМО, и было не исполнено решение ГИК.

В следующем заседании по ИКМО «Екатерингофский» зафиксировано неисполнение двух решений петербургского избиркома. Речь идет о решениях по жалобам кандидатов Александра Шуршева и Леонида Александрова. Производство по данному делу было приостановлено, чтобы получить решение Ленинского районного суда по обжалованию привлечения у административной ответственности экс-секретаря ИКМО «Екатерингофский» Лидии Островской (сложила с себя полномочия). Ближайшее заседание по ее делу состоится сегодня, 21 ноября. Также решением суда к процессу в качестве заинтересованных лиц были привлечены все члены муниципальной комиссии.

Петербургский избирком подал иски о расформировании ИКМО на основании неисполнения ими решений горизбиркома. Данный пункт является одним из трех, согласно которым ИКМО можно расформировать. Другие — неисполнение обязанности по назначению выборов и допущение нарушений, которые повлекли за собой признание недействительными итогов голосования. Если комиссия будет расформирована, то ее члены будут подвергнуты люстрации, а именно: они не смогут быть включены в состав какой бы то ни было ИКМО в ближайшие пять лет.

Олег Дилимбетов