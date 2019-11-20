В Ленобласти планируется развивать велосипедную инфраструктуру

В Ленинградской области планируется развивать велосипедную инфраструктуру. Сеть велодорожек появится в шести районах — Гатчинском, Кингисеппском, Выборгском, Всеволожском, Кировском и в Сосновом Бору.

В текущем году веломаршрут открыли во Всеволожске, в 2020 году велодорожки появятся в Выборге, Гатчине и Кингисеппе.

Как заявил губернатор области Александр Дрозденко, велодорожки позволяют разгрузить дорожный трафик и положительно влияют на здоровье населения. Господин Дрозденко добавил, что 68% граждан поддержали инициативу властей по созданию веломаршрутов.