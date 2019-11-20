Мочу полковника приняли в дело

Как стало известно «Ъ-Урал», военные следователи Следственного комитета России (СКР) в Екатеринбурге проводят проверку в отношении полковника Андрея Васильева по факту подмены мочи, которую проверяли на наличие наркотиков у его сына Владимира. Последний проходит обвиняемым по делу о резонансной аварии в центре города, в которой погибли два человека. Предполагалось, что виновник ДТП мог быть под наркотическим или алкогольным опьянением, но экспертиза дважды показывала обратное. Пока следователи не установили, что моча принадлежит отцу Васильева. По сведениям «Ъ-Урал», действия Васильева-старшего проверяют по ст. 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования).

Военное СУ СКР по Центральному военному округу проводит собственную проверку по обстоятельствам подмены анализов на наркотики Владимира Васильева — виновника резонансного ДТП на улице Малышева в центре Екатеринбурга. Ранее источник «Ъ-Урал» сообщил, что вместо Васильева-младшего биологический материал (мочу) сдал его отец, полковник Росгвардии Андрей Васильев.

Военное следствие запросило все документы, касающиеся этого инцидента, для проверки состава преступления, предусмотренного ст. 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования). Об этом «Ъ-Урал» сообщили сразу два источника в следственных органах. В военном СКР по ЦВО не смогли оперативно прокомментировать информацию и уточнить, было ли заведено дело. Максимальная санкция по данной статье — арест на шесть месяцев.

Владимир Васильев проходит обвиняемым по делу, возбужденному по факту ДТП на перекрестке улиц Малышева и Московской в Екатеринбурге. Авария произошла 4 августа в 5:55 утра.

По данным ГИБДД, Владимир Васильев за рулем KIA Rio на высокой скорости влетел в Lada, которая стояла на перекрестке на красный сигнал. От удара Lada столкнулась с Toyota Avensis, а Toyota — с Volkswagen Polo. В результате ДТП водитель и пассажир Lada погибли на месте.

Сразу после ДТП очевидец записал на видео, как Васильев сидит в машине и ждет помощи. Очевидец задавал ему вопросы, но, как предположили тогда наблюдатели, водитель и пассажир находились в сильном наркотическом или алкогольном опьянении. Впрочем, изначально экспертиза дважды (проводились в Екатеринбурге и в Челябинске) показала, что никаких наркотиков и алкоголя водитель не принимал.

Эту ситуацию сразу же связали с тем, что отец Васильева является высокопоставленным силовиком. Согласно открытым данным, Васильев-старший как минимум до 2017 года был помощником командующего войсками Уральского округа ВНГ РФ по финансово-экономической работе — начальником финансового отдела управления округа. Какую должность он занимает сейчас, неизвестно. Его телефон недоступен.

Его комментарий удалось получить каналу НТВ после появления информации о подмене мочи.

«Я же здоровался, сосуд этот брал в руки, оно запросто может быть везде. Ничего я не сдавал за сына, никто ничего не подкупал, не подменял»,— сказал Андрей Васильев.

Он рассказал, что утром, когда случилось ДТП, его сын с другом ехали из гостей домой за алкоголем. При этом он заявил, что его сын никогда «не употреблял ничего, никогда не был замечен». «Я просто знаю, что он у меня не пьяница и не наркоман»,— сказал Андрей Васильев.

Татьяна Дрогаева, Екатеринбург