Военные следователи проверят отца виновника ДТП на Малышева из-за подмены анализов

Военное СУ СК России по Центральному военному округу проверит обстоятельства подмены анализов на наркотики Владимира Васильева, которого обвиняют в смертельном ДТП на улице Малышева. Об этом “Ъ-Урал” сообщили сразу два источника в следственных органах. Ранее источник, знакомый с результатами экспертизы, рассказывал, что вместо Васильева-младшего мочу сдал его отец, полковник Андрей Васильев.

По данным собеседника, военное ведомство запросило все документы, касающиеся этого инцидента, для проверки состава преступления, предусмотренного ст. 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования, максимальное наказание — арест на шесть месяцев). В военном СКР по ЦВО не смогли оперативно прокомментировать информацию и уточнить, было ли заведено дело.

ДТП произошло в августе, Владимир Васильев за рулем KIA Rio на высокой скорости врезался в Lada, которая стояла на перекрестке на красный сигнал. Пассажир и водитель Lada погибли. Свидетели на месте ДТП записали на видео Васильева, который, предположительно, находились под сильным наркотическим либо алкогольным опьянением. Но экспертизы это опровергли. Такие результаты связали с теми, что отец Васильева является высокопоставленным силовиком. Ранее он был помощником командующего войсками Уральского округа ВНГ РФ по финансово-экономической работе — начальником финансового отдела управления округа. Какую должность он занимает сейчас, неизвестно. В отношении Владимира Васильева есть второе уголовное дело по факту угона KIA Rio, за рулем которой он находился в момент ДТП. Сейчас Васильев находится в СИЗО до 2020 года.

В комментарии каналу НТВ Васильев-старший уверял, что его ДНК в пробирку с мочой сына могла попасть, потому что он ее трогал. Он отверг все обвинения в подмене или подкупе по делу сына.

Татьяна Дрогаева