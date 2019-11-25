«Наша революция — триумф романтизма над прагматизмом»

О революции в Армении «Знаете в чем еще одна особенность нашей революции? Наша революция была триумфом романтизма над прагматизмом… Очень важно констатировать, что не только ни одной зарубежной силы — даже личности — не было вовлечено в этот процесс, но еще важно понять, что и в самой Армении нет людей и кругов, которым я обязан… Мы примерно потратили на нашу революцию $200 тыс. Откуда появились эти деньги? Мы просили у людей. У нас был электронный кошелек, и армяне из всех стран — между прочим, большинство из России,— дарили нам деньги». 13 мая 2019 года в интервью РБК.

Об ущербе Азербайджану «В Карабахе у граждан, с которыми я беседовал, был такой подход: на данном этапе надо сделать все, чтобы Азербайджану был нанесен серьезный ущерб, чтобы мы имели гарантии, что власти Азербайджана, Ильхам Алиев хотя бы год не смогут выйти из состояния шока» 6 апреля 2016 года в беседе с журналистами в Ереване после очередного обострения карабахского конфликта.

О России-картежнице «Бывают профессиональные картежники, которые говорят: будь у тебя мешок пшеницы, я по зернышку заберу из твоих рук. Теперь этими договорами и вообще в течение последних 20–25 лет Россия по зернышку забирает от нас наш суверенитет. А мы смотрим: мол, да, такова международная практика, нормально, так принято». 5 октября 2017 года во время выступления в парламенте.

Об отчислении из вуза «В 1991 год поступил в Ереванский госуниверситет, а в 1995 году, на пятом курсе за пару дней до выпускных экзаменов решением ректората был исключен из университета. У этого решения были политические мотивы, связанные с моей журналистской деятельностью, рядом моих статей в прессе. Мне предложили написать покаянное письмо, но я сразу отказался» 29 апреля 2018 года на своей странице в Facebook.

О госрасходах на семью «Моя семья сейчас живет в правительственном особняке, и особняк этот содержится на средства государственного бюджета. Это так. Мы считаем, что наши граждане должны знать обо всем, что мы делаем и думаем. Ни у кого не должно возникать вопроса: правда ли это, так это или нет? Нам ничто не мешает в случае ошибки остановиться и извиниться… Когда там еще было пусто, мы с семьей всерьез обсуждали вопрос, стоит ли нам там оставаться» 19 марта 2019 на пресс-конференции в Ереване.

О службе сына в Карабахе «Это мирный жест, потому что, если мой сын добровольно отправляется в Карабах, он не хочет войны в Карабахе. Не дай Бог, что наши ребята и сыновья простых граждан Азербайджана будут убиты на войне. Я был бы очень рад, если бы президент Ильхам Алиев также отправил своего сына на фронт на службу, потому что, если бы его сын тоже служил там, я бы расценил это как мирный жест. Мы все были бы уверены, что Алиев также не хочет, чтобы его сын был убит». 26 июля 2018 года в беседе с главным редактором «Эха Москвы» Алексеем Венедиктовым.

О сексуальной грамотности «Все говорят об извращении, однако никто не спрашивает, откуда наши дети узнают о половой жизни — друг у друга, из запрещенных и порно сайтов, подслушивают у родителей?.. Вообще какой процент населения страны, взрослого населения достаточно образован в плане сексуальной грамотности? А кто знает, что импотенция — это результат неграмотности в первую брачную ночь? Это серьезная проблема, демографическая, семейная и так далее». 8 мая 2019 года на пресс-конференции в Ереване.

Об управлении машиной и государством «Это вопрос не о форме правления, а о сущности и содержании правления. Можно всегда спорить, какая машина лучше — BMW или Mercedes, но вопрос не в этом, а в том, как мы собираемся водить, по каким правилам мы собираемся водить эту машину, потому что обе машины хороши». 29 апреля 2018 года в интервью Русской службе BBC.

О внешнем виде «Почему у нас так повелось, что рабочие носят поношенную и старую одежду? Если министр может позволить себе новые костюмы, то и у рабочих тоже должна быть такая возможность… Я не говорю, что мы с палкой в руках должны бегать за компаниями, но эта проблема должны быть решена. Мусороуборочная машина должна быть чистой как внутри, так и снаружи. Одежда ассенизатора также должна быть опрятной». 17 ноября 2019 года в прямом эфире на Facebook из Котайкской области Армении.