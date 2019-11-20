Глава Хайбуллинского района Башкирии подал в отставку после скандала вокруг цены остановочных павильонов

Глава администрации Хайбуллинского района Башкирии Раил Ибрагимов (занимал эту должность с декабря 2014 года) подал в отставку. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщает «Башинформ».

Решение было принято чиновником после скандала вокруг закупки его администрацией 10 остановочных павильонов за 96 тыс. руб. каждый. Они были изготовлены из дешевого пластика и профнастила и установлены на небольшом куске асфальта. Прилегающая территория при этом осталась незаасфальтирована. Фотография такого павильона обошла СМИ и социальные сети. Первым ее опубликовал портал «Проуфу».

В понедельник на оперативном совещании тема автобусных остановок в столице района, Акъяре, была поднята главой региона Радием Хабировым. Он заявил, что контрольное управление признало цену продукции завышенной вдвое. Исполнителем контракта, по информации кабмина, была индивидуальный предприниматель из Сибая София Кацуба.

Отставку главы еще должны принять депутаты районного совета. Сессия пройдет сегодня вечером.

Ирина Самойлова