Обход Чусового будет сдан в 2020 году

Обход Чусового будет сдан в течение 2020 года, сообщили "Ъ-Прикамье" в пермском филиале «Мостоотряд №123» АО «Уралмостострой», подрядчике строительства. Ранее 59.ru сообщало, что объект, срок сдачи которого значился в ноябре 2019 года, не будет сдан вовремя.

Причина срыва — ошибка при проектировании (проект разрабатывался свердловским «Гипродорнии», находится в банкротстве). По старому проекту, в ходе консолидации насыпи произошел вывал земли (более 1 млн тонн) и насыпь потеряла устойчивость. В зимний период частично насыпь будет отсыпана снова, она должна устояться, и за лето дорога будет доделана»,— отметили в компании-подрядчике.

В компании пояснили, что задержка в сдаче согласована с краевым правительством, подписано допсоглашение.

Обход Чусового начали возводить весной 2017 года. Общая стоимость строительства составит 2,77 млрд руб., из них 838,8 млн руб.— из федерального бюджета.