Москву подморозит

На Москву надвигаются первые морозы. В ночь на четверг столбик термометра может опуститься до -8 градусов. По области — до -10, прогнозируют синоптики. К концу недели температура ниже нуля установится и в дневное время.

Осадков при этом не ожидается, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус: «Начало среды столичный регион проведет под влиянием малоподвижного фронтального раздела. Погода будет облачная, местами пройдут слабые осадки в виде мороси.

Возможны очаги туманов и густые дымки.

Температура воздуха в это время составит +1…+3 градуса. Ветер будет слабый. Ближе к полудню на столичный регион усилится влияние холодного антициклона с северо-востока. Туманы рассеются, осадки прекратятся, в облаках появится прояснение, но температура воздуха будет расти. +1…+3 градуса — это будут максимальные значения температуры и в среду – они будут наблюдаться в утренние часы.

Далее температура воздуха будет постепенно понижаться и ближе к вечеру станет отрицательной. В четверг столичный регион окажется под влиянием антициклона, и уже утром температура опустится до отметок -4…-6 градусов».

Как говорят синоптики, минусовая температура на этой неделе будет ниже нормы на 1-2 градуса.