Проектировщик Крымского моста займется мостом через Обь в ХМАО

Департамент государственного заказа ХМАО определил АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург» поставщиком услуг по выполнению инженерных изысканий и разработке проектной документации для строительства моста через реку Обь в районе Сургута.

Цена контракта составит 280,1 млн руб., что соответствует начальной цене закупки. Согласно документации закупки, подрядчик должен провести изыскательные работы не позднее 20 декабря 2019 года, проектные работы должны быть завершены до 20 декабря 2020 года, пишет «Интерфакс-Урал».

Предельная стоимость строительства моста не должна превышать 29,32 млрд руб.

В департаменте общественных и внешних связей ХМАО пояснили, что новый, второй, мостовой переход через Обь в Сургутском районе (действующий мост перегружен) планируется в качестве объекта федерального значения в составе федерального дорожного коридора «Тюмень — Сургут — Новый Уренгой — Надым — Салехард».

Строительство будет вестись с привлечением государственных и частных средств, 40% от общей стоимости строительства придется на средства федерального и окружного бюджетов.