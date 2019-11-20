«Ведомости»: авиакомпании оценили потери от запрета на полеты в Грузию в 3,2 млрд рублей

Шесть авиакомпаний оценили сумму потерь от запрета на полеты в Грузию в 3,2 млрд руб., сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники. Ранее им обещали выплатить компенсацию, однако сейчас авиакомпании не надеются на получение денег.

Потери авиакомпаний:

«Уральские авиалинии» — 1,2–1,3 млрд руб.,

«Аэрофлот» — около 700 млн руб.,

S7 — около 700 млн руб.,

«Победа» — около 400 млн руб.,

Red Wings — около 120 млн руб.,

Smartavia — почти 100 млн руб.

Сотрудники трех авиакомпаний сказали газете, что не рассчитывают на получение компенсаций. Они напоминают, что задерживаются даже выплаты за подорожание керосина по поручению президента.

По данным «Ведомостей», Минтранс выступает за компенсацию только прямых убытков от запрета. А если полеты были запланированы, но не были выполнены, то это не несет таких убытков.

Ранее Минтранс обещал вернуться к вопросу после подготовки методики расчета убытков авиакомпании в середине октября. Однако уже тогда представители отрасли не верили в возврат средств.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Компенсации повисли в воздухе».