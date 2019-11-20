Борцу с коррупцией прописали строгий режим

Уфимский районный суд Башкирии приговорил к восьми годам колонии строгого режима бывшего заместителя начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) МВД республики, а ныне адвоката Ильнура Юсупова. Он признан виновным в злоупотреблении и превышении полномочий, мошенничестве и соучастии в растрате с целью отчуждения из муниципальной собственности 143 га земель сельхозназначения под Уфой. Соучастником в деле проходил тесть экс-полицейского — бывший глава Дмитриевского сельсовета Михаил Андреев. Он приговорен к условному сроку. Подсудимые вину не признали. Так, Ильнур Юсупов считает, что его уголовное дело было возбуждено в интересах влиятельного башкирского бизнесмена Дамира Мугинова.

В Уфимском районном суде Башкирии вчера завершился резонансный процесс по делу адвоката Ильнура Юсупова, занимавшего до июля 2017 года должность заместителя начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Башкирии. Он признан виновным в получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285), превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286), мошенничестве (ч.ч. 3, 4 ст. 159) и соучастии в растрате (ст. 33 ст. 160 УК РФ). Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также назначил 50 тыс. руб. штрафа и запретил пять лет занимать должности государственной и муниципальной службы.

Как установил суд, в 2011-2016 годах высокопоставленный сотрудник антикоррупционного управления полиции с помощью своего тестя Михаила Андреева, возглавлявшего Дмитриевский сельсовет Уфимского района, разработал и реализовал схему отчуждения 143 га земель сельхозназначения под Уфой. Сначала в 2011 году в похозяйственные книги Николаевского сельсовета, как установил суд, были внесены поддельные данные о том, что у жены и тещи полицейского было 30 соток земли в деревне Ушаково. В 2015-2016 годах 23 га земель в деревне Андреевка и 119 га земель в деревне Нурлино было отчуждено по другому сценарию — через скупку земельных паев, права на которые сначала получили юрист Халида Шарафутдинова и пенсионерка Римма Насретдинова, а затем участки были переоформлены в том числе на мать Ильнура Юсупова, его самого и коллег из МВД.

Ущерб, нанесенный действиями подсудимых муниципалитету, обвинение оценило в 7 млн руб. В настоящее время участки возвращены в муниципальную собственность.

В деле Ильнура Юсупова фигуровал также эпизод получения в 2011 году 600 тыс. руб. взятки и снегохода «Тайга» от некоего сотрудника БТИ Ильдара Фатхутдинова. За вознаграждение полицейский вынес отказное решение по уголовному делу на сотрудника БТИ, признал суд.

В ходе следствия полицейский был уволен из МВД за утрату доверия. Его тесть подал в отставку добровольно. Суд приговорил Михаила Андреева к четырем годам лишения свободы условно, признав виновным в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Гособвинитель просил назначить Ильнуру Юсупову 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в сумме 8,3 млн руб., а Михаилу Андрееву — четыре с половиной года в колонии общего режима.

Зачитывая обвинение, представитель прокуратуры заявил, что в ведомстве расценивают этот антикоррупционный процесс как показательный.

Приговор Ильнуру Юсупову был смягчен из-за наличия у него трех малолетних детей, положительных характеристик. Суд учел и отсутствие судимости.

Подсудимые вину не признали. Ильнур Юсупов на прениях заявил, что считает свое дело заказным. В числе лиц, заинтересованных в его преследовании, он назвал влиятельного башкирского бизнесмена Дамира Мугинова, «фактически контролирующего» агрофирму «Николаевская». Часть участков, которые были отчуждены у муниципалитета, находились в аренде у этой агрофирмы, заявил экс-полицейский.

Он также сказал, что располагает данными о том, что его уголовное дело возбуждалось за 35 млн руб. взятки, якобы переданной тогдашнему первому заместителю прокурора Башкирии Олегу Горбунову (в настоящее время обвиняется в получении 10 млн руб. взятки от бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова).

Оценка этим доводам в резолютивной части приговора не прозвучала.

Защита Ильнура Юсупова намерена обжаловать приговор. Адвокат экс-полицейского Тимур Кульшарипов заявил, что в деле есть доказательства того, что его подзащитный не был разработчиком схемы отчуждения земель, «а был лишь покупателем участков». Второй адвокат, Андрей Березун, полагает, что суд побоялся взять ответственность за оправдательный приговор: «Хотя доказательств вины в деле нет».

В прокуратуре пока не определились, будут ли обжаловать приговор.

В ходе следствия суды конфисковали имущество семьи Ильнура Юсупова на 18 млн руб. В том числе — Toyota Highlander, квартиру площадью 163 кв. м, дом и участок под Уфой, половину доли в праве на земельный участок и жилой дом в селе Дмитриевка. Официальный годовой доход семьи полицейского составлял около 1,5 млн руб. в год, а рыночную стоимость имущества семьи прокуратура ориентировочно оценивала в 200 млн руб.

Влада Шипилова