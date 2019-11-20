ЕСПЧ присудил компенсации участникам «болотного дела»

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) во вторник опубликовал решение о компенсации в €24 тыс. фигурантам «болотного дела» Сергею Удальцову и Леониду Развозжаеву. Господину Удальцову, координатору движения «Левый фронт», €9 тыс. обязана выплатить Россия. Оппозиционеру Леониду Развозжаеву полагается компенсация в €11 тыс. от России и еще €4 тыс.— от Украины.

Оппозиционеры были признаны организаторами массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года и приговорены к четырем с половиной годам колонии по ст. 212 УК РФ. Во время разбирательств по «болотному делу», которое велось в отношении 30 человек, Леонид Развозжаев уехал на Украину, где попросил политического убежища. Позднее он сообщил, что его «похитили и вывезли в Россию, применив пытки». В СКР сообщили, что господин Развозжаев совершил явку с повинной. Оба оппозиционера обратились в ЕСПЧ, чтобы доказать нарушение своих прав на свободу и личную неприкосновенность, право на справедливое судебное разбирательство и запрет на использование пыток.

Адвокат Дмитрий Аграновский, представляющий интересы Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева, назвал решение ЕСПЧ «абсолютной победой», сообщив также, что его доверители намерены обратиться в Верховный суд РФ «и добиться отмены приговора и реабилитации». «ЕСПЧ признал, что похищение Развозжаева имело место, а значит, и его явка с повинной недействительна»,— сказал “Ъ” господин Аграновский.

Отметим, в Министерстве юстиции РФ во вторник было опубликовано сообщение о том, что «ЕСПЧ отклонил основные претензии Леонида Развозжаева и Сергея Удальцова к властям России». В ведомстве подчеркнули, что Европейский суд «констатировал отсутствие доказательств того, что действия похитителей (господина Развозжаева.— “Ъ”) осуществлялись в интересах властей РФ».

Мария Старикова