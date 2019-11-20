4,9 процента составило снижение цен производителей в октябре 2019 года в годовом выражении, свидетельствуют данные Росстата. Оптовые цены производителей в годовом выражении снизились второй месяц подряд из-за высокой базы прошлого года, когда они существенно росли на фоне увеличения стоимости нефти, восстановления спроса и предстоящего тогда увеличения НДС. Между тем и месяц к месяцу цены производителей устойчиво снижаются с июня этого года. За октябрь цены в добывающих отраслях снизились на 1,3% (из-за снижения нефтяных котировок), в обработке же их динамика была нулевой — в этом секторе цены не растут с мая. Последнее свидетельствует о слабом спросе на продукцию обрабатывающей промышленности.