МИД Белоруссии отказался прислушиваться к критике западных наблюдателей

Белорусский МИД вчера обрушился с критикой на западных наблюдателей, следивших за ходом парламентских выборов 17 ноября. «Мы неоднократно говорили нашим западным партнерам, что готовы к конструктивной критике, но никогда не примем безосновательное и тотальное шельмование,— говорится в заявлении ведомства.— А наши избирательные процедуры и законодательство если и будут совершенствоваться, то не по чьей-то указке, а по запросам нашего общества и эволюционным путем».

Таким образом в Минске ответили на оценку парламентских выборов, которую днем ранее изложили наблюдатели ОБСЕ. Руководитель группы Маргарета Седерфельт заявила о «пренебрежении основополагающими свободами — собрания и самовыражения», отметив также ограничения при регистрации кандидатов, которые не позволили участвовать в выборах многим оппозиционерам. Упомянула госпожа Седерфельт и об «определенных опасениях в отношении того, насколько честно подсчитывались голоса». Европейская служба внешних связей заявила об «упущенной возможности для проведения выборов в полном соответствии с международными стандартами».

Зато в Минске остались довольны оценками наблюдателей от СНГ и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). «Выборы прошли на конкурентной основе, открыто и гласно, были свободными, прозрачными»,— заявил исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. В ШОС заверили, что «нарушений норм национального законодательства, ставящих под сомнение легитимность выборов, миссией (наблюдателей.— “Ъ”) не отмечено».

Отметим, что если в прежнем созыве белорусского парламента оппозиционеры все же были — по разным оценкам, один или два,— то в новом нет ни одного. Такой результат был вполне предсказуем: и Анна Канопацкая, и Елена Анисим, которых называли оппозиционерами в прежнем парламенте, пытались переизбраться, но так и не попали в список кандидатов.

Парламентские выборы в Белоруссии проходят по одномандатным округам, и кандидаты были практически неизвестны на национальном уровне. В основном в бюллетени попали местные руководители среднего звена: директора предприятий, главврачи, университетские сотрудники и профсоюзные активисты. «Это лояльные к президенту Александру Лукашенко люди, которые не создадут ему проблем в течение очень сложного периода, на который приходится их срок в парламенте»,— заявил “Ъ” директор минского Центра по проблемам европейской интеграции Юрий Шевцов.

Кирилл Кривошеев