Из «РСХБ-Страхования» могло быть похищено 1,5 млн рублей

Пресс-служба Центрального районного суда Воронежа раскрыла сумму возможного хищения денег сотрудниками местного филиала АО «Страховая компания “РСХБ-Страхование”» и еще одного фигуранта уголовного дела о мошенничестве с деньгами страховой компании, которое расследует региональное УФСБ. Помимо директора АО «Страховая компания “РСХБ-Страхование”» Сергея Кононова и его подчиненного Юрия Кошелева подозреваемым в деле стал индивидуальный предприниматель, фермер Михаил Гуторов. Сумма хищения могла составить 1,5 млн руб., уточнили в суде.

Все фигуранты подозреваются в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии ФСБ, Сергей Конов вместе с Юрием Кошелевым заключали договоры на обслуживание текущей работы офиса с подконтрольными фирмами. Главе КФХ Михаилу Гуторову и Юрию Кошелеву избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, Юрий Кононов заключен под стражу до 13 января.

Ирина Лобанова