Верховный суд делит придомовую территорию

Столичные власти не вправе распоряжаться земельными участками под многоквартирными домами и придомовыми территориями, в том числе самостоятельно менять их границы. Противоречие федеральному законодательству в Верховном суде (ВС) РФ пытается доказать группа жителей Свиблово, у которых изъяли часть двора многоэтажки для строительства дома по программе реновации. Чиновники настаивают, что права жителей не нарушались, ведь придомового участка нет в кадастре, и эту позицию поддержал Мосгорсуд. Эксперт считает, что земля под домом все равно принадлежит собственникам квартир и менять границы участка власти в одностороннем порядке не могут.

Предметом разбирательства стал земельный участок с многоквартирным домом площадью 1,4 га на Вересковой улице в столичном Свиблово. Размежевание и установка границ участка была утверждена в 2017 году распоряжением №5798 департамента городского имущества, говорится в исковых материалах (есть у “Ъ”). Однако в феврале 2019 года правительство Москвы своим постановлением включило часть участка в перечень стартовых площадок для строительства домов по программе реновации (принята столичными властями в 2017 году; в списке под снос значатся 5173 дома, для строительства утверждена 351 площадка). Пять жильцов 17-этажного дома, расположенного на участке по соседству с будущей стройкой, обратились в апреле 2019 года в Мосгорсуд с требованием отменить постановление мэрии.

Они указали, что власти не могли без согласия жильцов менять границы участков, сочтя это нарушением ст. 36 Земельного кодекса РФ и «права частной общедолевой собственности» на надел под многоэтажкой.

«У нас замкнутый двор с маленькой автостоянкой, кусочком деревьев и детской площадкой, а также детсадом и школой по периметру. Внутри двора намечена стройка 17-этажного дома. По сути это уплотнительная застройка, и двора у нас не будет»,— пояснила одна из заявительниц Ирина Мальцева. Истцы также пожаловались на ущемление прав на благоприятную окружающую среду и на участие в местном самоуправлении (из-за отсутствия публичных слушаний по изменению границ участка).

Представители мэрии заявили, что прав жильцов не нарушали.

Так, в Москомархитектуре сообщили суду, что публичные слушания по таким вопросам не предусмотрены Градостроительными кодексами РФ и Москвы, а доказательства нарушения прав на благоприятную окружающую среду не представлены. Наконец, у истцов нет доказательств «прекращения прав собственности» на земельный участок под своим домом, а постановление правительства Москвы о его включении в перечень стартовых площадок не выступает «основанием для изъятия имущества», говорится в заключении Москомархитектуры. Эту позицию фактически поддержал Мосгорсуд, установивший, что спорный земельный участок в Свиблово «не сформирован» и не поставлен на кадастровый учет, «следовательно, он отсутствует как объект гражданских прав», а земля находится в собственности города. Правительство Москвы действовало «в пределах делегированных полномочий», а истцы не лишаются права пользоваться участком в мере, «необходимой для эксплуатации многоквартирного дома», говорится в решении Мосгорсуда, отказавшего в июне 2019 года в иске жителям Свиблово.

Последние обратились с апелляцией в ВС РФ. В жалобе истцы признают, что по закону «О введении в действие Жилищного кодекса РФ» общедолевая собственность на участок под многоквартирным домом может быть оформлена лишь после формирования земельного надела и его постановки на кадастровый учет. Но до этого момента по тому же закону собственник в лице властей «не вправе распоряжаться землей». Истцы также ссылаются на постановление пленума ВС РФ №10 от апреля 2010 года: в п. 68 этого документа говорится о возможности оспорить в судах «бездействие органа власти по формированию земельного участка». Очередное заседание в ВС пройдет 20 ноября.

Константин Савин из адвокатской компании «Павлова и партнеры» говорит, что «подтверждением существования земли под домом может быть не только запись в кадастре, но и факт владения квартирами». «По закону собственникам жилья одновременно принадлежит участок под домом, причем для этого не нужно подавать заявлений и вообще ничего делать»,— говорит господин Савин, называя это «прямым указанием» Жилищного и Гражданского кодексов РФ. Эксперт также считает, что власти не могут урезать границы такого надела в «одностороннем порядке». «Келейно это не вполне законно. Справедливая процедура — приглашение к обсуждению»,— добавил Константин Савин.

Александр Воронов