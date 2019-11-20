Коммунисты денег не дают

Избирательная комиссия Ульяновской области предложила депутатам от КПРФ, выдвигавшимся сразу в несколько представительных органов МСУ, добровольно компенсировать расходы избиркомов на повторные выборы в тех органах, где они победили, но отказались от мандатов. В облизбиркоме поясняют, что такова норма регионального законодательства. В КПРФ заявляют, что платить никто не будет и намерены защищать свои интересы в суде. Эксперты полагают, что в районном суде депутаты проиграют, поскольку в региональном законе есть такая норма.

На минувшей неделе восьмерым депутатам представительных органов различных уровней, выдвигавшимся от КПРФ, избирком Ульяновской области направил письма, в которых предлагает добровольно компенсировать расходы на проведение повторных выборов в тех муниципальных образованиях, где они баллотировались, тоже выиграли, но отказались от мандатов. Об этом „Ъ“ сообщил председатель облизбиркома Юрий Андриенко. По его словам, все восемь депутатов в сентябре 2018 года баллотировались одновременно в представительные органы власти в нескольких муниципалитетах и победили, но, как и положено, оставили за собой мандат только в одном представительном органе. В остальных же пришлось проводить повторные выборы, затратив незапланированные средства. «Возмещения требует региональный закон, и мы обязаны его исполнять. Мы им все раньше объясняли, партия об этом знала, и плохо, что они сами заранее не побеспокоились по этому поводу»,— сказал господин Андриенко. По его словам, общая сумма, необходимая к компенсации, около 4,8 млн руб., и «если депутаты не захотят возмещать ее добровольно, то территориальные избирательные комиссии будут уже взыскивать эти средства через суд».

По данным избиркома, возместить расходы обязаны председатель совета депутатов Старомайнского городского поселения Николай Базанов, экс-депутат регионального заксобрания Денис Гурьянов (лишен мандата за неполные данные декларации о доходах), председатель гордумы Димитровграда Александр Ерышев, депутат заксобрания Андрей Иванов, депутат совета Старомайнского городского поселения Павел Искачев, депутат совета Инзенского райсовета Сергей Плигузов, депутат Большенагатскинского сельсовета Юрий Фадеев и депутат заксобрания Андрей Седов (в 2019 год был исключен из КПРФ).

Секретарь обкома КПРФ Айрат Гибатдинов заявил „Ъ“, что «претензии облизбиркома совершенно не обоснованы, потому что законом не запрещено одновременно баллотироваться в несколько представительных органов разных муниципальных образований и на выборах различного уровня». «Никто ничего компенсировать не будет, пусть они обращаются в суд, мы будем защищать права наших депутатов вплоть до Верховного суда»,— сказал господин Гибатдинов.

Однако в избиркоме уверены, что суд будет на стороне ТИКов, поскольку в статье 94 (часть 3) регионального закона «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований» № 109ЗО от 1 августа 2007 года отмечается, что если победивший кандидат «без вынуждающих к тому обстоятельств» в другом месте не сложил с себя полномочия, не совместимые со статусом депутата, то он должен полностью возместить расходы по организации повторных выборов. К вынуждающим обстоятельствам, когда возмещения расходов не потребуется, относятся такие как признание кандидата недееспособным, приговор суда, смена места жительства, и т.д., а также «назначение лица на должность, исполнение обязанностей по которой несовместимо со статусом депутата». Похожая норма есть и в федеральном законе о гарантиях избирательных прав граждан (№ 67ФЗ от 12.06.2002).

В облизбиркоме отмечают, что требование компенсации расходов на повторные выборы в Ульяновской области выдвигается впервые, но в других субъектах преценденты уже случались. Так, в Челябинской области суд удовлетворил иск избиркома Коркинского поселения и взыскал с трех депутатов 60 тыс. руб.

Руководитель Межрегионального объединения избирателей, эксперт в сфере выборного законодательства Андрей Бузин считает, что «у областной комиссии были все основания для предъявления претензий», и в районном суде, скорей всего, депутаты проиграют. «У нас назначения депутатов в исполнительную власть происходят сплошь и рядом, но никто не требует с них оплаты расходов на повторные выборы. Полагаю, что депутаты вправе по этому поводу обратиться в Конституционный суд, или Верховный суд»,— отметил эксперт.

Сергей Титов, Ульяновск