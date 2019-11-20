Новый год без председателя

С Нового года в Ульяновской области вводится единоначалие. Должности председателя правительства региона и его заместителей упраздняются, руководить кабмином будет сам губернатор. Первый пакет законопроектов и нормативных документов, связанный с объявленной реформой госуправления, уже подготовлен администрацией губернатора. По мнению депутатов регионального заксобрания большинство проголосует за ­единоначалие.

На странице общественной и антикоррупционной экспертизы интернет-портала губернатора и правительства Ульяновской области размещен первый пакет законопроектов и нормативных документов, связанных с объявленной реформой госуправления и подготовленных администрацией губернатора. Изменения касаются упразднения должности председателя правительства региона и передачи всех функций управления исполнительной властью ­губернатору.

Среди размещенных документов: законопроект по внесению изменений в устав Ульяновской области, которым с 21 января упраздняются должности председателя регионального правительства и его первого заместителя, а функции управления правительством Ульяновской области передаются губернатору; законопроект, вносящий в связи с этим изменения в ряд региональных законов; указ губернатора об изменениях правил подготовки и подписания правовых актов в связи с упразднением должности председателя обл­правительства.

Как говорится в обосновании, «губернатор Ульяновской области как высшее должностное лицо возглавит правительство Ульяновской области, это позволит сосредоточить все рычаги управления в одних руках и будет соответствовать общей тенденции формирования структуры государственного управления в субъектах РФ, когда вся ответственность за управление регионом лежит на высшем должностном лице». Отмечается, что более чем в 50 субъектах России высшее должностное лицо уже возглавляет региональное правительство. «Единоначалие приобретает особую значимость при реализации нацпроектов, а также посланий и указов президента РФ, когда ответственность за достигнутые результаты полностью ложится на высшее должностное лицо региона»,— подчеркивается в ­обосновании.

Согласно пакету документов, основные направления деятельности облправительства теперь будет определять губернатор, он же должен осуществлять непосредственное руководство деятельностью кабмина, председательствовать на его заседаниях и представлять правительство региона в отношениях с гражданами, с государственными и иными органами.

Членами правительства региона становятся губернатор, его первые заместители, заместители губернатора, заместители председателя правительства, министры, а также руководители отдельных исполнительных органов государственной власти и подразделений. Функции первых заместителей председателя правительства переходят к заместителям ­губернатора.

Первые заместители и заместители губернатора, а также заместители председателя правительства по своему профилю координируют и контролируют деятельность министров. Обеспечение деятельности правительства возлагается на администрацию губернатора.

Кроме того, губернатор наделяется правом создания в системе исполнительной власти так называемых администраций развития, при этом отмечается, что на зампредов облправительства может быть возложено руководство этими ­администрациями.

Как уже сообщал „Ъ“, о намерении упразднить пост премьера губернатор Сергей Морозов заявлял еще в июле этого года, отмечая, что в связи с экономическими вызовами считает необходимым «принять на себя всю полноту ответственности за развитие Ульяновской области», к такому решению он пришел после обращения к нему секретаря реготделения «Единой России» Василия Гвоздева, заявившего, что надо вернуться, «как это было раньше, к единоначалию» (разделение должностей губернатора и премьера было введено в 2005 году, в 2006 году его отменили по протесту прокурора, а в 2016 году снова ввели). Господин Морозов уже заявлял, что введение единоначалия будет происходить одновременно с региональной реформой госуправления, с 1 января планируется перевести исполнительную региональную власть на принципы проектного управления, министерства — трансформировать в проектные офисы, объединяемые по направлениям в четыре администрации: губернатора, развития реформ; жизнедеятельности (промышленность, ЖКХ, транспорт, дороги и т.д.); соцблагополучия (здравоохранение, культура, соцзащита и пр.).

Как пояснял „Ъ“ Сергей Морозов, предполагается, что с первого января будет введено две должности первого заместителя губернатора, одну из них будет предложено занять Александру Смекалину, находящемуся сегодня на посту премьера облправительства.

По словам руководителя государ­ствен­но-право­во­го управления администрации губернатора Алексея Преображенского, пока предусмотрены универсальные нормы, позволяющие формировать так называемые администрации развития, но проекты нормативным актов по самим администрациям развития и их структуре пока еще не готовы, разработка новой структуры органов региональной исполнительной власти еще продолжается, предполагается, что до 1 января все необходимые проекты соответствующих указов губернатора по структуре будут готовы, но однозначно, что министерства будут укрупняться в администрации развития, «губернатор уже преду­преждал о предстоящем ­укрупнении».

Судя по всему, законопроекты будут приняты в региональном заксобрании. Реготделение «Единой России» само предлагало перейти к единоначалию. Фракция КПРФ еще будет определяться. «Мы всегда выступали за оптимизацию и против раздувания штатов. Но в то же время мы понимаем, что в данном случае просто идет бестолковая рокировка, губернатору нужны новшества и перестановки, а фактически все останется как прежде»,— сказал лидер фракции Айрат Гибатдинов. «Мы поддержим вариант единоначалия и изначально были за такой вариант, тем более, как обещают, это приведет к экономии бюджетных средств. Ну и ответственность тоже целиком ляжет на одного руководителя»,— считает лидер фракции ЛДПР Дмитрий Грачев.

Сергей Титов, Ульяновск