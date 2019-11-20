Водные виды спора

Как стало известно „Ъ-Прикамье“, вновь разгорелась борьба вокруг бассейна «БМ». Получившая через суд право на его реализацию «Пермская финансовая корпорация» (ООО) пыталась его продать за 145 млн руб. Управляющее бассейном ООО «БМ» добилось через суд снятия объекта с торгов. Сейчас разбирательство перешло также в ФАС. Мэрия Перми, заявлявшая о намерении рассмотреть возможность выкупа «БМ», так и не приступила к изучению вопроса. Депутаты гордумы предложили ускорить этот процесс.



В Перми вновь попытались реализовать арестованный имущественный комплекс бассейна «БМ». На торги было выставлено нежилое 3-этажное помещение общей площадью 5 тыс. кв. м (ул. Коминтерна, 25) и участок общей площадью 1,2 га. Стартовая стоимость комплекса составляла 145 млн руб. Аукцион должен был пройти 11 ноября, но был приостановлен. Как пояснили „Ъ-Прикамье“ в компании-организаторе торгов — ООО «Симония», приостановка связана с жалобами нескольких претендентов. «Мы сейчас этим объектом не занимаемся, у нас его отозвало себе Росимущество»,— пояснили в компании. Несмотря на приостановку, в ООО «Симония» 1 ноября подвели итоги торгов и признали их несостоявшимися, поскольку к 1 ноября ни один из претендентов не перечислил задаток.

Собеседник, близкий к Росимуществу, пояснил, что объект отозван с реализации судебными приставами. В УФССП уточнили, что сделали это на основании решения суда Кировского района. Согласно картотеке суда, осенью в инстанцию поступил иск от ООО «БМ». Ответчиками выступают ООО «Вилрой», ООО «Консалтинг-сервис», ООО «Пермская финансовая корпорация», а также ряд физлиц.

Директор ООО «БМ» Елена Семенова заявила „Ъ-Прикамье“, что «решение о продаже оспаривается в ФАС», от других комментариев она отказалась. Как пояснили „Ъ-Прикамье“ в УФАС, в ведомство поступили две жалобы: от физического лица и пермского ООО «Он-Трейд». Они оспаривают действия организатора торгов, выставившего объект на торги. Рассмотрение жалобы началось вчера, решение пока не вынесено.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Он-Трейд» (прежнее название ООО «Царь-Снек») создано в 2015 году и контролируется Дмитрием Запольских. Связаться с господином Запольских не удалось, он не ответил на звонок по телефону.

Напомним, бассейном и участком владеет ООО «БМ», которое контролируется Еленой Семеновой (50%, представляет интересы семьи экс-акционера «Велты» Сергея Семенова), и ООО «Консалтинг-Сервис» (50%, принадлежит бизнесмену Дмитрию Зарецкому). Ранее ООО «Пермская финансовая корпорация» (ПФК, принадлежит бывшему гендиректору ООО «ЛУКОЙЛ-Перм­нефтепродукт» Игорю Фомину) удалось обратить взыскание на имущество ООО «БМ». Один из бывших со­владельцев ООО «БМ» Александр Родионов взял на собственную фирму «Стилэкс» кредит в 61 млн руб. под залог бассейна и земельного участка под ним. «Стилэкс» обанкротился, а банк «Урал ФД», добиваясь взыскания долга, уступил задолженность частной компании. Новый владелец долга в 2018 году через суд добился взыскания долга через продажу объекта по начальной стоимости в 145 млн руб.

Между тем, как выяснил „Ъ-Прикамье“, мэрия, которая в начале года заявляла о намерении рассмотреть возможность выкупа «БМ» в муниципальную собственность, так и не приступила к изучению вопроса. Источник в администрации сообщил, что для этого необходимо получить оценку комплекса, включить покупку в бюджет. При этом он отметил, что если дело дойдет до покупки, то это должна быть «некая дисконтная цена». По его мнению, 145 млн руб. — слишком дорого. «Стоимость строительства нового бассейна — 170 млн руб. Зачем нам старый бассейн покупать?»— отметил собеседник „Ъ-Прикамье“. По его мнению, вряд ли властям стоит опасаться, что «БМ» в итоге выкупят с целью использования не по профилю. «Кроме как бассейн, его нельзя использовать»,— сказал источник.

Необходимость приобретения бассейна в муниципальную собственность вчера обсудили и депутаты гордумы. На пленарном заседании представительного органа депутат Ирина Горбунова при обсуждении бюджета Перми на 2020–2022 годы предложила главе города Дмитрию Самойлову организовать совещание по покупке бассейна. «На сегодня у города нет 50-метрового бассейна, и подготовка спорт­сменов затруднена. Кроме того, ряд водных видов спорта нельзя развивать в 25-метровом бассейне»,— пояснила госпожа Горбунова.

Депутат Владимир Молоковских возразил, что приоритетнее создавать спортивные объекты в отдаленных районах Перми, чем выкупать бассейн в центре города.

Вячеслав Суханов, Константин Кадочников