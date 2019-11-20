Банкиру не нашли состав

Управление ФСБ по Саратовской области прекратило уголовное дело в отношении бывшего директора саратовского филиала Россельхозбанка Олега Коргунова из-за отсутствия состава преступления. Эту информацию „Ъ“ подтвердили в пресс-службе управления. Господин Коргунов обвинялся в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Следствие считало, что директор филиала Россельхозбанка выдал региональному облпотребсоюзу заведомо невозвратный кредит. В ходе дела о банкротстве потребсоюза по заявлению банка кредит был погашен. Господин Коргунов с начала уголовного преследования не признавал ­вину.

Следствие ФСБ прекратило уголовное преследование бывшего директора саратовского филиала Россельхозбанка Олега Коргунова. По информации источников „Ъ“, дело было закрыто в конце октября этого года, однако УФСБ по Саратовской области подтвердило это только вчера. В управлении уточнили „Ъ“, что следствие не усмотрело в действиях господина Коргунова состава преступления. Подробности дела силовики не уточняют.

Уголовное дело в отношении Олега Коргунова было возбуждено в сентябре 2017 года по ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»).

Как писал „Ъ“, Олег Коргунов был задержан 12 сентября сотрудниками ФСБ в московском аэропорту Шереметьево при попытке выехать за пределы России. В тот же день он был этапирован в Саратов.

Олег Коргунов возглавлял саратовский филиал Россельхозбанка с мая 2009 по август 2016 года. Дважды избирался депутатом Государственной думы РФ: с 1999 по 2003 — третий созыв и 2007–2009 — пятый созыв. С 1997 по 1999 он трудился на посту главы администрации Балашовского района, возглавлял Саратовский региональный совет сторонников «Единой России».

Следствие полагало, что в 2013 году местный филиал Россельхозбанка по личному указанию Олега Коргунова выдал саратовскому облпотребсоюзу невозвратный кредит, из-за которого банку был нанесен серьезный финансовый урон.

Договор с банком об открытии кредитной линии в Россельхозбанке на сумму, не превышающую 160 млн руб., облпотребсоюз заключил в ноябре 2013 года. Деньги облпотребсоюз взял как раз на завершение строительства рынка «На Топольчанской», который был сдан в сентябре 2014 года.

Для обеспечения кредита компания заложила корпуса ЧПОУ «Балашовский кооперативный техникум», находившегося на балансе потребсоюза. Речь шла о двух нежилых зданиях площадью 9,3 тыс. кв.м и 119,4 кв.м на ул. Ленина, д.31, и пятиэтажном здании общежития площадью около 2,6 тыс. кв.м на ул. Гагарина, 85б, а также праве аренды земельных участков под ними. Как ранее писал „Ъ“, кредит был нужен на строительство рынка «Солнечный» в Кировском районе ­Саратова.

В октябре 2016 года Россельхозбанк заявил о нарушении обязательств по договору и потребовал у облпотребсоюза досрочно вернуть кредит. А через месяц обратился в арбитражный суд с требованием взыскать с компании 109,7 млн руб. задолженности и наложить взыскание на заложенную недвижимость. В мае 2017 года облпотребсоюз подал встречный иск, потребовав 20,9 млн руб., полученных банком в качестве процентов за пользование кредитом, и 3,7 млн руб. процентов за пользование чужими денежными средствами.

В апреле 2017 года Россельхозбанк обратился в арбитраж с иском о банкротстве саратовского облпотребсоюза, обозначив требования в почти 114,8 млн руб. (задолженность по основному долгу 106 млн, проценты за пользование кредитом, комиссии за обслуживание кредита, пени). Позже размер долга был уточнен и снижен. В октябре прошлого года Арбитражный суд Саратовской области вынес решение о прекращении банкротного производства в связи с погашением должником кредиторской задолженности в полном объеме — 81,1 млн руб.

Уже в этом году Россельхозабанк дважды подавал заявления о банкротстве облпотребсоюза из-за долгов в 16,4 и 5,2 млн руб. Оба заявления были возвращены.

После возбуждения уголовного дела Олег Коргунов был взят под стражу, однако позже мера пресечения была смягчена на домашний арест, а в мае прошлого года экс-руководителя филиала банка отпустили под подписку о невыезде.

Все время следствия господин Коргунов не признавал вину в полном объеме и заявлял о его заказном характере.

Будет ли Олег Коргунов добиваться реабилитации и компенсаций за незаконное уголовное преследование, пока не известно. Его адвокат Евгений Христосов был вчера недоступен для комментариев.

Сергей Петунин