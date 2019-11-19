ГК «Русагро» попыталась приостановить слияние «Агроснабсахара» с «Трио XXI»

Арбитражный суд Тамбовской области отказал ООО «Группа компаний “Русагро”» (одно из управляющих юрлиц группы «Русагро» Вадима Мошковича) в принятии обеспечительных мер в рамках дела о взыскании с ООО «Агроснабсахар» (юрлицо Елецкого сахарного завода липецкой ГК «Трио» и французской Sucden) более 1,16 млрд руб. Это следует из материалов суда.

Речь о регистрации в ФНС реорганизации «Агроснабсахара» путем присоединения к нему ООО «Трио XXI». По мнению «Русагро», действия ответчика направлены на увеличение его долговой нагрузки, что в последующем может привести к невозможности исполнения судебного акта в данном споре «ввиду увеличения задолженности на 3 млрд руб.». Кроме того, «Трио XXI», по мнению истца, находится в предбанкротном состоянии, что после ее присоединения к «Агроснабсахару» может ухудшить финансовое состояние последнего.

Однако, по мнению суда, «Русагро» не смогло доказать необходимость введения обеспечительных мер в виде не регистрации сделки и не обосновало свое предположение об увеличении кредиторской задолженности и предбанкротном состоянии «Трио XXI». Требования агрохолдинга суд счел вмешательством в хоздеятельность лица, которое не является участником спора.

Ирина Лобанова