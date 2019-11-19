Skoda прибавила новых решений

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, какие функции и опции появились в новой комплектации модели.

Даже если синоптики в очередной раз ошибутся, рано или поздно зима все равно наступит. И миллионы соотечественников после запуска мотора своего автомобиля, прежде чем куда-то ехать, будут заниматься одним и тем же делом — сметать с кузова нападавший за ночь снег.

Много лет назад один немецкий коллега удивил меня выводом, который он сделал, плюхнувшись на водительское место нового корейского кроссовера. «Эта машина будет плохо продаваться в России»,— сказал он. На мой вопрос он ответил, что у автомобиля слишком мало расстояние между подушкой водительского сиденья и дверью. «Вы, русские, привыкли класть туда щетку для снега»,— проявил осведомленность немец. Я тогда спорить не стал, однако сегодня могу сказать, что наконец-то нашелся автопроизводитель, который озаботился местом для хранения той самой щетки.

Им стала, конечно же, марка Skoda, представившая на днях новое поколение своего бестселлера — модели Octavia. Новый дизайн кузова, новая эргономика салона, новые технологии. Но лично мне всегда, когда на свет появляется новый чешский автомобиль, больше всего интересно, какие новые решения Simply Clever найдут себе в нем применения. Если кто забыл, у Skoda Simply Clever — это целая коллекция простых, но очень важных решений повседневных проблем автовладельцев.

Так вот, в новой Octavia есть два кармана в спинках передних кресел, куда пассажиры заднего сиденья могут пристроить свои смартфоны. Есть пакет принадлежностей для сна Sleep Package, который можно заказать для других моделей Skoda, но теперь он доступен и для Oсtavia. Пакет включает в себя два комфортных, более крупных подголовника и плед, а опциональные выдвижные шторки на стеклах задних дверей позволяют блокировать яркий солнечный свет. Наконец, если раньше в торце водительской двери была емкость для хранения зонта, то теперь у Octavia есть специальная полость для щетки. Едва ли кто будет покупать машину только из-за наличия в ней этой опции, но такого пока нет ни у одного другого автопроизводителя.