В 2020 году может появиться новый субсидируемый авиарейс Белгород — Сыктывкар

В 2020 году авиарейс Белгород — Сыктывкар может запустить авиакомпания «Комиавиатранс», следует из перечня субсидируемых в 2020 году маршрутов, утвержденного Росавиацией. Из документа следует, что рейс будет выполняться дважды в неделю на 50-кресельном самолёте Embraer 145. Субсидируется рейс Республикой Коми в размере 50%.

«В настоящее время начаты переговоры с компанией по формированию расписания полетов на весенне-летний период. Поэтому конкретно говорить о датах рейсов можно будет не ранее марта следующего года»,— цитирует «Интерфакс» гендиректора ООО «Международный аэропорт Белгород» Елену Безбородову. Ранее в воздушной гавани обещали увеличить пассажиропоток с 455 тыс. до 500 тыс. человек в год.

Ирина Лобанова