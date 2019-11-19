Рубль свел волатильность к минимуму

Волатильность рубля достигла минимальных докризисных значений. Колебания курса национальной валюты находятся на уровне 2014 года — об этом свидетельствуют данные торгов. С середины октября доллар оценивается в 63-64,5 руб. Похожая по стабильности курса ситуация наблюдается и в паре рубль-евро. Как долго рубль будет оставаться настолько устойчивым?

Экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов объясняет, что повлиял на это падающий доллар, но в любой момент ситуация может измениться: «Есть определенная неясность по поводу дальнейших движений на глобальных рынках. С одной стороны, вроде бы рисков меньше, монетарная система направлена на смягчение, все центральные банки занимаются снижением ставок или операциями количественного смягчения — это ослабляет американский доллар. Но, с другой стороны, есть факторы, которые работают против рубля — это постоянное присутствие Центрального банка, который покупает валюту в размере 14 млрд руб. ежедневно.

Здесь есть очень серьезный риск того, что если глобальные рынки начнут снижаться, те же риски вырастут, внешние факторы изменятся, то инвесторы начнут уходить из наших активов, которые очень привлекательны.

И это окажет дополнительное давление на рубль, помимо ЦБ, который 14 млрд руб. тратит, и валюта выйдет из этого коридора. Вообще, такая прямая линия — это признак не того, что умер рынок, а того, что в ближайшее время начнутся серьезные движения, колебания. В какую сторону — трудно сказать. Это повод задуматься о том, что может произойти, потому что такие прямые линии всегда очень опасны — они заканчиваются всплеском волатильности».

Чего же ждут в ближайшем будущем участники рынка? Руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский считает, что до конца года доллар будет стоить в пределах 65 руб.: «К концу года волатильность увеличится на фоне разных потенциалов по инфляции в России и в западных странах. В настоящее время подобные негативные факторы тоже присутствуют, в частности, некая локальная коррекция цен на нефть, но она нивелируется началом налогового периода — традиционно в это время растет спрос на национальную валюту. Поэтому мы видим, что, несмотря на локальное снижение цен на нефть, рублевые пары никак не реагируют на этот, казалось бы, негативный фактор. Серьезного всплеска, обвала рубля, как это было пять лет назад, мы, естественно, не ждем — не та мировая повестка, не та геополитическая ситуация, не та динамика на сырьевых площадках. К концу года мы ожидаем незначительного повышения волатильности. Целевыми курсами по паре доллар-рубль является отметка 64-64,5, а евро-рубль — 71-71,5 руб».

Еще более низкая волатильность рубля была зафиксирована в период до 2008 года, отмечает РБК. Но тогда национальную валюту серьезно регулировал Центробанк. С 2014-го от такого контроля отказались, отпустив рубль «в свободное плавание».

Глеб Силко