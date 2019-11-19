ЕСПЧ присудил отсидевшим по «болотному делу» Развозжаеву и Удальцову €24 тыс.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить координатору движения «Левый фронт» Сергею Удальцову €9 тыс. и оппозиционеру Леониду Развозжаеву €11 тыс., еще €4 тыс. должна выплатить Украина, говорится в решении суда.

В России оппозиционеров признали организаторами массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года. ЕСПЧ признал, что Россия нарушила право на свободу и личную неприкосновенность и право на справедливое судебное разбирательство, а также запрет на использование пыток. Украина, по решению суда, не расследовала должным образом заявление господина Развозжаева о похищении.

Минюст России в своем комментарии к решению ЕСПЧ указал на то, что европейский суд отказал господину Развозжаеву в признании того, что российские власти нарушили его права на свободу собраний. Российское министерство также обратило внимание на то, что не была удовлетворена жалоба господина Удальцова о наличии политических мотивов при возбуждении уголовного дела против него.

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Господа Удальцов и Развозжаев были приговорены к четырем с половиной годам колонии по статье об организации массовых беспорядков (ст. 212 УК). Они были одними из организаторов акции 6 мая после выборов депутатов Госдумы и президента в 2011–2012 годах. Акция закончилась столкновениями с полицией. В результате были задержаны более 400 человек, пострадавшими были признаны более 30 полицейских. Судебное разбирательство велось против 30 человек. Большинство обвиняемых своей вины не признали.

Во время разбирательств по «болотному делу» Леонид Развозжаев уехал на Украину и попросил там политического убежища. По словам активиста, его похитили и вывезли в Россию, где и применили к нему пытки. В Следственном комитете России заявили, что господин Развозжаев совершил явку с повинной.