Как и за что судили фигурантов «болотного дела»

Фигурантами уголовного дела о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и случаях применения насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ) во время акции протеста на Болотной площади 6 мая 2012 года стали 34 человека. Ни один из подсудимых по этому делу не был оправдан судом. Самые суровые приговоры (по 4,5 года лишения свободы) были вынесены подмосковному бизнесмену Максиму Лузянину (за участие в беспорядках и применение насилия к полицейским), а также оппозиционерам Сергею Удальцову и Леониду Развозжаеву (за организацию массовых беспорядков).

13 человек не до конца отбыли срок заключения и в 2013–2014 годах были отпущены по амнистии, объявленной к 20-летию Конституции. Аресты обвиняемых продолжались в 2015 и 2016 годах. К январю 2018 года все осужденные по «болотному делу» были освобождены. Последним стал Максим Панфилов, которого 22 января 2018 года перевели с принудительного лечения в психиатрическом стационаре на амбулаторное.