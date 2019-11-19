Суд признал недействительными торги на транспортировку мусора в Челябинске за 1,2 млрд рублей

Арбитражный суд Челябинской области признал недействительным аукцион регионального оператора по обращению с отходами – ООО «Центр коммунального сервиса» (ЦКС) на оказание услуг по транспортировке мусора в трех районах областного центра. Трехлетний контракт по цене 1,2 млрд руб. был заключен с единственным участником закупки ООО «Эковывоз» летом этого года, сообщает пресс-служба Челябинского УФАС России.

Иск в суд направило ООО «Городской экологический центр+». Антимонопольное ведомство представило на заседаниях свое мнение, указав, что допущенные заказчиком нарушения являются существенными, поэтому торги и заключенный контракт необходимо признать недействительными. В частности, по данным УФАС, выявленные нарушения могут привести к увеличению тарифа на услугу по обращению с ТКО. Так, ЦКС включил в лот обязанности, не относящиеся к транспортировке отходов, например, подготовку и направление регоператору изменений в перечень мест накопления ТКО. Однако это обязанность органов местного самоуправления. Кроме того, ЦКС «не в полной мере определил ясные и прозрачные условия документации и проекта контракта, которые позволили бы сформировать цену в условиях добросовестной конкуренции». Так, в проекте контракта не были указаны места приема и передачи ТКО, а также маршрут с учетом указанных мест в соответствии с территориальной схемой. Кроме того, не определены количество и характеристики оборудования, которое должно быть передано исполнителю. Эта информация позволила бы потенциальным подрядчикам рассчитать логистику движения мусоровозов, исходя из технических характеристик машин, и предложить цену контракта с учетом требований регоператора.