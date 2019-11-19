Мэр Петропавловска-Камчатского уходит в отставку

Глава Петропавловск-Камчатского городского округа Виталий Иваненко принял решение уйти в отставку по собственному желанию с 27 ноября, сообщили “Ъ” в мэрии камчатской столицы.

Его заявление будет рассмотрено на ближайшей сессии городской думы.

«Состояние моего здоровья и семейные обстоятельства не позволяют мне в дальнейшем исполнять полномочия главы города в полной мере. В связи с этим я принял такое решение. Выражаю безграничную благодарность всем жителям Петропавловска-Камчатского за оказанную поддержку, доверие и все то, что удалось сделать совместно с вами на благо нашего города. Уверен, что ставший мне родным Петропавловск будет и дальше динамично развиваться и его ждет достойное будущее»,— сказал господин Иваненко.

Днем ранее Виталий Иваненко был госпитализирован в одну из городских больниц.

Еще в августе появилась информация о том, что господин Иваненко может покинуть свою должность в связи с уголовными делами, возбужденными против его старшего брата и ряда городских чиновников. Также сообщалось, что в последнее время господина Иваненко часто видели в следственных органах, где он давал показания по ряду уголовных дел.

В Петропавловске-Камчатском за годы губернаторства Владимира Илюхина (с марта 2011 года) уже сменились пять глав. Большинство из них были ставленниками главы региона. Виталий Иваненко станет шестым. Он был назначен в конце 2016 года.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский