Смольный взял ход строительства домов компании «Дальпитерстрой» под контроль

Смольный взял под особый контроль соответствие заявленных ранее сроков строительно-монтажных работ на объектах ООО «СК «Дальпитерстрой». Об этом заявил вице-губернатор города Николай Линченко.

По его словам, в настоящее время строительная компания возводит на территории города 16 объектов. В них насчитывается более 8,2 тыс. квартир, которые застройщик должен сдать до 2022 года. При этом город заключил в «Дальпитерстроем» более 20 контрактов на приобретение жилья для очередников.

«Понимая всю социальную ответственность, возложенную на строительную компанию и банк, в части обеспечения дольщиков и очередников Санкт-Петербурга жильем, мы берем под особый контроль соответствие заявленных ранее сроков строительно-монтажных работ на объектах и своевременный их ввод в эксплуатацию», — заявил господин Линченко.

Напомним, что в мае с компанией «Дальпитерстрой» город заключил два контракта на покупку 276 квартир. Сумма контракта составила более 1,3 млрд рублей.