Сегодня исполняется 61 год заместителю руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимиру Григорьеву

Его поздравляет первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько:

— Дорогой Владимир Викторович! Наверное, не все из многих тысяч участников книжных ярмарок, творческих конкурсов, других интереснейших мероприятий с самыми разными замысловатыми названиями, помогающих юным и не совсем юным согражданам в России и за ее пределами узнать и сберечь русскую классическую литературу, вдохнуть своим вниманием новые силы в современную прозу и поэзию, поддержать таланты, знают, что В. В. Григорьев — их вдохновитель. Мы это знаем. Знаем твои заслуги в том, чтобы большие правильные слова о русском языке превращались в дела. Спасибо тебе от нас всех и наших детей, особенно за «Красную площадь!» С днем рождения! Новых свершений и ярких успехов на этом пути!

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