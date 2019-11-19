Футбол

Отборочный турнир чемпионата Европы-2020

Группа А. Заключительный, 8-й тур. Косово—Англия 0:4 (Уинкс, 32; Кейн, 79; Рашфорд, 83; Маунт, 90+1). Болгария—Чехия 1:0 (Божиков, 56).

Итоговая таблица группы A

В Н П М О

1. Англия 7 0 1 37:6 21

2. Чехия 5 0 3 13:11 15

3. Косово 3 2 3 13:16 11

4. Болгария 1 3 4 6:17 6

5. Черногория 0 3 5 3:22 3

Группа Н. Заключительный, 10-й тур. Молдавия—Исландия 1:2 (Милинчану, 56 — Бьяднасон, 17; Гилфи Тор Сигурдссон, 65). Андорра—Турция 0:2 (Энес Унал, 17, 21 (пен.)). Албания—Франция 0:2 (Толиссо, 9; Гризманн, 31).

Итоговая таблица группы H

В Н П М О

1. Франция 10 8 1 1 25:6 25

2. Турция 10 7 2 1 18:3 23

3. Исландия 10 6 1 3 14:11 19

4. Албания 10 4 1 5 16:14 13

5. Андорра 10 1 1 8 3:20 4

6. Молдавия 10 1 0 9 4:26 3

Выделенные команды вышли в финальную часть Евро-2020.

Теннис

Рейтинг ATP

1. (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9985 очков. 2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9145. 3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6590. 4 (5). Доминик Тим (Австрия) — 5825. 5 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5705. 6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5300. 7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3345. 8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2870. 9 (9). Роберто Баутиста Агут (Испания) — 2540. 10 (10). Гаэль Монфис (Франция) — 2530. 11 (11). Давид Гоффен (Бельгия) — 2335. 12 (12). Фабио Фоньини (Италия) — 2290. 13 (13). Кеи Нисикори (Япония) — 2180. 14 (14). Диего Шварцман (Аргентина) — 2125. 15 (15). Денис Шаповалов (Канада) — 2050. 16 (16). Станислас Вавринка (Швейцария) — 2000. 17 (17). Карен Хачанов (Россия) — 1840. 18 (18). Алекс де Минаур (Австралия) — 1775. 19 (19). Джон Иснер (США) — 1770. 20 (20). Григор Димитров (Болгария) — 1747... 23 (23). Андрей Рублев (Россия) — 1584.

Рейтинг WTA

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7851 очко. 2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 5940. 3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5496. 4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5462. 5 (5). Бьянка Андрееску (Канада) — 5183. 6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5075. 7 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4776. 8 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4685. 9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4245. 10 (10). Серена Уильямс (США) — 3935. 11 (11). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3120. 12 (12). Джоанна Конта (Великобритания) — 2879. 13 (13). Мэдисон Кис — 2767. 14 (14). София Кенин (обе — США) — 2740. 15 (15). Петра Мартич (Хорватия) — 2617. 16 (16). Маркета Вондроушова (Чехия) — 2390. 17 (17). Элизе Мертенс (Бельгия) — 2290. 18 (18). Алисон Риск (США) — 2210. 19 (19). Донна Векич (Хорватия) — 2205. 20 (20). Анжелик Кербер (Германия) — 2175… 30 (30). Анастасия Павлюченкова — 1560… 40 (39). Вероника Кудерметова — 1351… 42 (41). Екатерина Александрова — 1325… 54 (54). Светлана Кузнецова — 1052… 61 (61). Анна Блинкова — 1007… 69 (70). Дарья Касаткина — 851… 91 (108). Виталия Дьяченко — 713. 94 (90). Анастасия Потапова (все — Россия) — 695.

В скобках — позиция в предыдущем рейтинге.