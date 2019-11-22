Hȏtel Barrière Le Fouquet’s: искусство жить по-французски

За соседним столиком сидел Жан Рено и читал газету. Первым инстинктивным порывом было навести на него камеру. Но место обязывает быть деликатной. В знаменитом парижском отеле Barriere Le Fouquet’s на пересечении Елисейских полей и авеню Георга V, особенно в ресторане со 120-летней историей, появление звезд кино отнюдь не редкость. А история самого отеля начиналась совсем не так, как у других гостиниц: сначала здесь был знаменитый в Париже бар.

В конце XIX века в доме 99 на Елисейских полях работало единственное кафе, вернее, закусочная Le Criterion — рядом останавливались экипажи, возвращаясь с ипподрома Longchamp, а кучера коротали время в закусочной, поджидая новых седоков. В 1899 году заведение купил продавец напитков Луи Фуке — он превратил скромное кафе в дорогой бар Criterion-Fouquet’s Bar. С этого превращения и началась история знаменитого места. (С 1903 года в течение некоторого времени бар назывался Bar de l’Escadrille, и в свое время его завсегдатаями были летчики Первой мировой войны. Бар под таким названием существует в здании по сей день — после обновления отеля в 2017 году он сохранил память о героях авиации: их черно-белые портреты и пропеллер украшают стены из лакированного дерева).

Очередной владелец — Леопольд Мурье — открыл здесь элегантную брассери, ставшую модным местом в светских кругах Парижа. Все последующие хозяева поддерживали коммерчески выгодный дух заведения, идеально вписавшегося в жизнь богемного Парижа. С 1930-х годов брассери становится местом встреч знаменитостей: сюда заглядывали Жозефина Бейкер, Жан Габен, Джин Келли... В 1950-х годах приходят режиссеры французской «новой волны»: Франсуа Трюффо, Жан-Люк Годар, Клод Шаброль. В 1976 году здание выкупили ресторатор Морис Казанова и Жорж Кравен — основатель нового Le Fouquet’s, организатор гала-вечера кинопремии «Сезар» и театральной премии «Мольер».Таким образом, ресторан стал неким символом французской культуры, и в разные годы здесь бывали Морис Шевалье, Жюль Ремю, Жорж Сименон, Орсон Уэллс, Жан Маре, Лайза Минелли. Сегодня в числе гостей ресторана — Квентин Тарантино, Джоди Фостер, Шон Пенн, Гийом Кане, Жан Дюжарден.

В 1990 году Fouquet’s вошел в список исторических памятников и получил официальный статус объекта культурного наследия Франции. А в 1998 году брассери Fouquet’s приобрела наследница группы Barriere Диана Барьер-Дессень. Через три года она скончалась, и ее муж Доминик Дессень, оставшийся единственным руководителем компании Barriere, известной в сфере гостиничного бизнеса, исполнил желание жены: создал в здании брассери отель Hotel Barriere Le Fouquet’s Paris. Для этого понадобились значительная реновация и дополнительное строительство целого комплекса из пяти зданий, спроектированных архитектором Эдуардом Франсуа. Интерьерами отеля занимался дизайнер Жак Гарсия. Главное — архитектор сохранил традиционный неостиль эпохи барона Османа, когда Париж превратился в тот город, который сегодня так узнаваем и любим.

В 2006 году после реконструкции и строительных работ пятизвездочный отель Barriere Le Fouquet’s открылся. «Ранее я участвовал в обновлении ресторана Fouquet’s, при этом задача состояла в том, чтобы сохранить его исторический облик и декор. Затем меня пригласили создать интерьер отеля, и здесь я уже мог использовать более современный стиль,— рассказывает Жак Гарсиа.— Создать абсолютно новый облик, не полагаясь сверх меры на моду, вполне возможно. Просто нужно тонко чувствовать границу между прошлым и настоящим».

В сентябре этого года Hotel Barriere Le Fouquet’s Paris завершил масштабную программу реновации, начатую в 2017 году. Теперь в отеле 81 номер плюс 19 новых номеров и сьютов, расположенных в новом крыле отеля с видом на Триумфальную арку и Елисейские поля. Дизайном интерьеров занимался также Жак Гарсия. Четыре особенно изысканных сьюта получили название Signature Suites.

В обновленном дизайне виртуозно соединяются барокко, сюрреализм и классицизм. Из окон Президентского сьюта, площадью 250 кв. м, на пятом этаже отеля открывается вид на Елисейские поля. Можно снять весь пятый этаж и получить Suite Paris: 535 кв. м с видом на живописный сад. В этом сьюте — покрытые сусальным золотом двери, книжные шкафы красного дерева, бархатные кресла и диваны, обивка из кожи белого страуса.

В День взятия Бастилии, 14 июля этого года, после нескольких месяцев реновации открылся и ресторан Fouquet’s. Нынешний год для ресторана юбилейный: ему исполнилось ровно 120 лет. Здесь все как прежде — и в то же время по-новому: солидная обстановка от дизайнера интерьера Жака Гарсии, на стенах — фотографии знаменитостей и кинодив от студии Harcourt. «Fouquet’s всегда будет занимать особое место в истории и сердце Barriere. Ресторан по-прежнему остается одним из лидеров в ресторанном бизнесе Парижа, несмотря на все модные веяния»,— говорит Доминик Дессень. Кстати, ресторан стал местом встречи членов известного бизнес-клуба MBC Circle (это сменивший название Le Maxim’s Business Club). В октябре 2003 года MBC подписал соглашение с группой Barriere, и с тех пор члены клуба встречаются в Fouquet’s. Сегодня в MBC Circle входят 700 предпринимателей, мужчин и женщин, работающих в разных сферах французской и международной экономики.

В теплое время года в Fouquet’s открываются две террасы: на авеню Георга V — известная как «Пляж», в честь деревянной набережной Довиля — и на Елисейских полях. Светлые деревянные панели, люстры в стиле ар-деко, кресла, обитые красным бархатом... По специальным табличкам можно узнать любимые столики Эдит Пиаф, Жана Габена и Шарля Азнавура. В ресторане следят за тем, чтобы постоянные гости сидели за облюбованными столиками, а на кольцах для салфеток гравируют их имена. В меню — сезонные блюда и классические парижские изыски от шеф-повара Пьера Ганьера, удостоенного трех звезд Мишлен. При входе в ресторан вас обязательно спрашивают, забронирован ли столик, даже если это первая половина буднего дня.

Еще один ресторан и бар Le Joy — гораздо более камерный — находится на первом этаже отеля и выходит во внутренний сад. В Le Joy проходят завтраки для гостей отеля — буфет здесь не принят, только a la carte. По стенам — книжные полки с богатой коллекцией книг по искусству, на стенах — обрамленные рамками листы из ботанических атласов.

Есть у отеля и свой аромат — духи с запоминающимся свежим букетом. Флакончик можно обнаружить в номере. Коллекцию ароматов By Fouquet’s (духи, мыло, ароматизированные свечи) создали специально для Barriere в парфюмерном доме Parour в Грассе.

Елена Федотова