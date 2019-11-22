Премиальная студия

Однокомнатные квартиры — это самый распространенный продукт в массовом сегменте недвижимости: на него приходится как большая часть предложения, так и львиная доля спроса. Однако с возрастанием цены количество «однушек» в экспозиции сокращается, а в элитном сегменте их число вообще минимально.

Эксперты ЦИАН изучили предложение на вторичном рынке субъектов Северо-Западного федерального округа и составили рейтинг регионов СЗФО по максимальной стоимости «однушек». При составлении рейтинга учитывались однокомнатные квартиры, экспонирующиеся на вторичном рынке. Выборка учитывает как классические «однушки» формата «комната + кухня», так и студийные варианты, в которых кухня и гостиная объединены в общее пространство, а спальня выделена в приватную зону.

В рейтинг были включены 10 регионов Северо-Западного федерального округа, за исключением города федерального значения Санкт-Петербурга. Максимальная отметка в рассматриваемой категории в Северной столице зафиксирована на уровне 50 млн рублей. Это чуть больше суммарной стоимости самых дорогих лотов во всех остальных субъектах СЗФО (49,9 млн рублей). В этом бюджете предлагается студия площадью 91,3 кв. м в элитном клубном доме «Новая Звезда». В квартире выполнена отделка в современном стиле, спланирована просторная зона кухни-гостиной-столовой, а также небольшая спальня.

Открывает рейтинг регионов Северо-Запада по максимальной стоимости «однушек» на вторичном рынке Мурманская область. Наивысшая планка в этой локации составляет 2,89 млн рублей. Этот показатель может показаться не очень большим, однако для местного рынка он довольно внушителен и перекрывает средние значения более чем в полтора раза. За эту сумму можно приобрести квартиру площадью 44,8 кв. м с ремонтом в современном стиле с элементами «лофт».

В Карелии верхняя планка составляет 3,45 млн рублей. Покупатель с таким бюджетом получит квартиру площадью 44,3 кв. м в новом доме на набережной Варкауса через дорогу от Приозерного парка. «Однушка» продается с современной отделкой и встроенной мебелью.

Ненецкий автономный округ делегирует в рейтинг лот площадью 3,6 млн рублей. За эту сумму в Нарьян-Маре можно приобрести самую компактную «однушку» в топ-10: ее площадь составляет 38,8 кв. м. Она расположена в центре города, в стоимость частично включена мебель.

Седьмая строчка у Вологодской области и лота стоимостью 4,15 млн рублей. Он находится в центре Вологды на улице Чернышевского в составе малоквартирного элитного дома, построенного относительно недавно. В «однушке» площадью 50 «квадратов» выполнен современный ремонт.

На отметке в 4,5 млн рублей остановились цены на однокомнатные квартиры в Новгородской области. Данный лот является одним из самых больших в рейтинге: на 70 кв. м разместились 17-метровая кухня и просторная спальня метражом более 20 «квадратов». Интерьеры квартиры оформлены в классическом стиле.

Топ-5 замыкает Псковская область с лотом стоимостью 4,6 млн рублей. По этой цене экспонируется однокомнатная квартира площадью 48 кв. м в историческом центре Пскова. Объект отремонтирован, в отделке жилых помещений упор сделан на классические мотивы. При желании покупателю будет оставлена мебель и техника.

Четвертая позиция за Сыктывкаром. В столице Коми самая дорогая однокомнатная квартира выставлена на реализацию за 5,5 млн рублей. Лот площадью 45 кв. м продается с дорогой отделкой в классическом стиле, покупателю остается все наполнение — от техники и мебели до столовых приборов и постельного белья.

«Бронза» отправляется в Архангельскую область, где на берегу Северной Двины расположен элитный жилой комплекс «Омега Хаус». В составе этого проекта за 6 млн рублей продается квартира площадью 52 кв. м. Учитывая тот факт, что новостройка была сдана всего два года назад, в данном объекте практически никто не жил.

Второе место достается самой просторной «однушке» в десятке — квартире площадью 74,2 кв. м в закрытом поселке на территории Токсово. Дом расположен на берегу Пионерского озера в окружении леса, причем покупатели квартиры стоимостью 7,4 млн рублей смогут любоваться видами на воду и зелень с собственного балкона.

Первое место регионов СЗФО с самой высокой стоимостью «однушек» на вторичном рынке с показателем 7,9 млн занимает Калининградская область. В отличие от большинства участников рейтинга, самый дорогой лот в этом регионе расположен за пределами административного центра — в курортном Светлогорске, на побережье Балтийского моря. В квартире выполнена дизайнерская отделка в современном стиле, она полностью меблирована и готова к проживанию: покупателю останется все, вплоть до столового сервиза Villeroy&Boch.

Денис Кожин