Нисходящий тренд

За три квартала текущего года на рынке элитного загородного жилья было зафиксировано всего около двух десятков сделок — как говорят эксперты, динамика спроса примерно на четверть ниже, чем по итогам девяти месяцев 2018 года, который также был менее активен, чем предыдущий год.

Сегмент элитного загородного рынка остается стабильным по составу проектов. Единственным пополнением третьего квартала 2019 года стала новая очередь успешного проекта ЖК «Образ жизни» во Всеволожском районе вблизи курорта «Охта-парк».

Там линейка предложения пополнилась более дорогим пулом лотов (если в первой очереди домовладения реализуются по цене 16–21 млн рублей, то во второй — от 26 до 80 млн).

«Таким образом, сохраняется крайне низкая активность девелоперов по выводу на рынок новых проектов с предложением готовых или строящихся коттеджей. Напомним, что две трети реализуемых проектов, представленных на первичном рынке, вышли в продажу с 2007 по 2014 год»,— говорит Ольга Трошева, руководитель консалтингового центра «Петербургская Недвижимость».

Основной диапазон стоимостей в классе «элита» составляет от 22 до 69 млн рублей за домовладение, однако есть предложения, где средняя цена за домовладение находится в диапазоне 70–150 млн рублей.

По данным госпожи Трошевой, за девять месяцев 2019 года в самом дорогостоящем ценовом сегменте зафиксировано всего около двух десятков сделок по приобретению лотов готовых или строящихся домовладений. «Традиционно интересными являются локации на стыке Курортного района Петербурга и Выборгского района Ленобласти, вблизи Мистолово, Всеволожского р-на и так далее. В целом динамика спроса ниже аналогичного периода 2018 года почти на четверть»,— рассказывает госпожа Трошева.

По ее словам, за 2018 год было реализовано порядка 40 коттеджей или участков с подрядом в элитных поселках, что в 1,5 раза ниже уровня сделок за 2017 год (объем спроса был более сконцентрирован на земельных участках без подряда в привлекательных премиальных локациях и интересных проектах бизнес-класса (например, успешный проект во Всеволожском районе на территории курорта «Охта-парк» — КП «Образ жизни», объем сделок которого составил существенную долю от спроса в классе «бизнес»).

«В целом, совокупно уровень сделок по домам/участкам с подрядом в поселках класса "бизнес" и "элита" составил за 2018 год около 150 сделок, что на 11% выше, чем в 2017 году»,— говорит госпожа Трошева.

Ольга Романова, ведущий аналитик BN.ru, говорит, что в этом году ожидается сдача ЖК «Аллегро-Парк» — комплекса премиальных таунхаусов в поселке Лисий Нос. Первая очередь ЖК сдана в прошлом году, вторая запланирована на конец 2019 года (застройщик — «Стройкомплекс XXI»). «На рынок выведен коттеджный поселок "Высокий стиль" в Приозерском районе (девелопер — компания "Русь-НТ"), где будут представлены просторные особняки из клееного бруса. Правда, сам застройщик позиционирует проект не как премиальный, а как "высокий бизнес-класс". Как можно видеть, традиционные игроки выводят новые премиальные проекты, мягко говоря, с осторожностью, предпочитая достраивать и реализовывать те, что стартовали ранее (большинство — еще в прошлом десятилетии)»,— заключает госпожа Романова.

Кирилл Орлов