Уединиться за городом

Элитный формат загородного жилья подразумевает комфортный образ жизни в соответствующей среде. Естественной считается определенная «камерность», «клубность» такого типа проектов, то есть количество соседей не может быть слишком большим — иначе будет сложно достичь эффекта уединенности.

Наиболее часто на рынке Петербурга и Ленобласти элитные проекты включают в себя до 30 лотов при условии достаточной площади участков, чтобы избежать «скученности» застройки, говорит Ольга Трошева, руководитель консалтингового центра «Петербургская Недвижимость».

Согласно классификации Knight Frank St Petersburg, в элитном коттеджном поселке должно быть не более 60 домовладений, минимальная площадь каждого участка — около 20 соток, средняя площадь дома — более 260 кв. м.

Евгений Богданов, основатель проектного бюро Rumpu, подходит с еще более жесткой меркой: он уверен, что в элитных поселках жилых домов должно быть не более десяти. При этом размер участка начинается от 70 соток и больше, чтобы на нем разместить крупный дом и сопутствующую инфраструктуру, такую как гараж, гостевой дом и так далее. «При меньшем размере участка это будет скорее садовое товарищество, а не элитный поселок»,— считает господин Богданов.

Однако чем меньше домовладений в поселке, тем дороже его содержание обходится владельцам.

Аскер Хачемизов, директор по загородному строительству компании «Строительный трест», рассказывает: «Наш опыт показывает, что с точки зрения себестоимости эксплуатации в коттеджном поселке бизнес- и премиум-класса оптимальное количество домовладений составляет 100–130. Например, в нашем коттеджном поселке бизнес-класса "Небо", рассчитанном на 130 домовладений, платежи за содержание поселка, уборку, охрану составляют 10 тыс. рублей в месяц, а в коттеджном поселке премиум-класса "Озерный край" в Токсово, в котором расположено 15 домовладений,— 40–50 тыс. рублей в месяц».

Кроме этого, обращает внимание он, количество домовладений влияет и на создание коммерческой инфраструктуры проекта. Например, строительство детского сада, спортивного центра или торговых площадей возможно только при наличии определенного количества жильцов.

При этом некоторые элементы инфраструктуры в поселках премиум-класса обязательны. Госпожа Трошева говорит, что в элитном поселке для обеспечения безопасности должно быть общее ограждение по периметру проекта с контрольно-пропускным пунктом, видеонаблюдением на входных пунктах, ограждение каждого участка (просматриваемый забор 1,2–1,5 м). Во-вторых, обязательными являются современные инженерные системы и технологии: система «умный дом», интернет, телефония. В-третьих, в поселке должен быть административный корпус, где размещаются службы управления и эксплуатации поселка. В-четвертых, внутри поселка должны предлагаться дополнительные услуги: охрана (в том числе в ряде поселков обеспечена единая противопожарная система оповещения), сервисные услуги (спа-центр, магазин, автомойка, гостевая парковка и пр.). Наконец, говорит госпожа Трошева, в поселках высокого класса обязательно наличие организованных мест отдыха: спортивные площадки (теннисные корты, игровые зоны, площадки для гольфа и тому подобное), организованная прибрежная зона отдыха, причалы и эллинги для стоянок лодок или яхт, искусственный водоем при отсутствии естественного.

Светлана Московченко, руководитель отдела исследований Knight Frank St Petersburg, также отмечает, что внутри поселка важно наличие асфальтированных двухполосных дорог, разметки, мощения пешеходных дорог тротуарной плиткой, освещения, ландшафтного дизайна высокого уровня. «Внимание нужно уделить декоративному оформлению фонарей и внутренних ограждений, а также сохранению на участке многолетних деревьев. Не менее важно и местоположение поселка: в зоне для постоянного проживания, поблизости от основных транспортных магистралей и развязок (время до КАД не более 40 минут), при этом подъездные дороги к поселку должны быть с качественным асфальтовым покрытием. Важно, чтобы поблизости не было производств и источников загрязнений, а также не было садоводств в зоне ближайшего соседства. Напротив, окружение лесом или наличие в зоне доступности водоема/береговой линии, а также спортивно-досуговых объектов относятся к числу обязательных атрибутов»,— перечисляет госпожа Московченко.

Господин Хачемизов считает, что обязательными элементами премиальных коттеджных поселков также являются централизованные сети, детские и спортивные площадки, магазин с товарами первой необходимости, гостевая парковка.

При этом он считает, что дорогие и оригинальные решения в загородных поселках премиум-класса способны привлечь и обратить на себя внимание, но редко бывают решающим аргументом при покупке домовладения. «Главную роль при выборе клиента играют все-таки архитектурная концепция и природные особенности объекта: окружающий ландшафт, размер участка, наличие водоемов, удаленность от города»,— полагает эксперт.

Олег Привалов