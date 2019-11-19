Кинематографичная история



На пятом этаже ЦУМа прошел второй показ осенне-зимних коллекций модных брендов. Собранные креативным директором универмага и стилистом шоу Натальей Гольденберг базовые и вечерние образы снова вместе с профессиональными моделями демонстрировали «реальные люди»: актрисы Маруся Фомина и Александра Ревенко, стилист Галина Смирнская, художница Ксения Драныш и другие. Показ прошёл в формате see now-buy now — у всех гостей была возможность приобрести понравившиеся модели в интернет-магазине ЦУМа, перейдя по QR-коду. «Коммерсантъ Стиль» представляет одну из фотоисторий, снятых специально к показу. Место действия — Государственная Третьяковская галерея, фотограф — Ольга Изаксон, а в кадре — модные посетители выставок, среди которых можно узнать и себя.