Универсальная федеральная страховая компания, основана в 1992 году. Входит в топ-10 страховщиков страны по сборам. Региональная сеть — более 500 офисов во всех субъектах РФ. Показатели операционной деятельности: комбинированный коэффициент убыточности — ниже 100%, доходность собственного капитала — 30%. Страховщику присвоены рейтинги ruAA по версии рейтингового агентства «Эксперт РА», АА(RU) по версии АКРА и BB по международной шкале Fitch Ratings. Работа компании трижды отмечена благодарностью президента РФ за большой вклад в развитие страхового дела (2002, 2007, 2017 годы).

В 2016–2017 годах ВСК приобрела ряд страховых компаний и объединила их в Группу ВСК. На сегодняшний день в нее входят: САО ВСК, ООО «ВСК — Линия жизни», ООО СК ИНТЕРИ, ООО «ВСК-Милосердие».

Основные показатели деятельности Группы ВСК по МСФО за девять месяцев 2019 года: страховые сборы — 67,6 млрд руб., чистая прибыль — 6,4 млрд руб., капитал — 32,2 млрд руб. (прирост к аналогичному показателю 2018 года — 21,7%), активы — 148 млрд руб. (прирост — 11,6%).