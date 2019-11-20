Личное дело

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"Страхование". Приложение от , стр. 3

Цикалюк Сергей Алексеевич

Председатель совета директоров САО ВСК.

Родился 1 марта 1959 года на острове Сахалин.

Окончил военное училище и Военную академию. Финансовое образование получил в Российской экономической академии им. Г. В. Плеханова. С 1976 по 1992 год проходил службу в вооруженных силах. В 1992 году основал страховую компанию ВСК и возглавил ее в должности генерального директора. С мая 2007 года — председатель совета директоров ВСК. Удостоен ряда государственных наград.

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