Обозреватель “Коммерсантъ FM” Анна Минакова рассказывает, какие свойственные нидерландскому дизайнеру черты он привнес в коллекцию настольных игр.

Марсель Вандерс — один из столпов современного интерьерного дизайна. Он одинаково хорош, и когда работает над мебелью Moooi, и над люстрами из муранского стекла от Barovier & Toso. Хрусталь — не новый для Вандерса материал, он уже в нем себя пробовал. Да и со специалистом по хрусталю Baccarat уже работал, но нынешнее партнерство, результаты которого были представлены на днях в Москве, заслуживает отдельного внимания.

Это коллекция настольных игр. Кубики, домино и нарды — все из хрусталя. Набор кубиков состоит из пяти — четырех прозрачных и одного красного. На каждом точки нанесены золотой эмалью, есть они и на кости из черного глянцевого хрусталя. Домино вообще выглядит невероятно эффектно: черные кости упакованы в коробку из белого мрамора с прожилками, внутренняя сторона которой обита красным фетром. Нарды сделали из черного и прозрачного хрусталя. Несмотря на золотую эмаль, мрамор и красный фетр, предметы не выглядят помпезно. В них есть свойственная Вандерсу выверенность линий, умение брать лучшее от материала.

В общем, отличные подарки, в том числе и самому себе. Правда, не могу отделаться от мысли, что, играя в домино, с громким звуком ударять костями об стол и кричать «Рыба!» не получится — материал все же деликатный.