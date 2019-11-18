Работники «РВК-Воронеж» удостоены высоких наград

Фото: РВК-Воронеж

В Воронеже прошло торжественное собрание, посвященное 150-летию начала централизованного водоснабжения губернской столицы. С полуторавековым юбилеем водопровода «РВК-Воронеж» поздравили первые лица города и области, топ-менеджеры «Росводоканала», представители законодательных органов власти, строительных и общественных организаций.



«Жизнедеятельность миллионного города поддерживается благодаря профессионализму коллектива «РВК-Воронеж». Предприятие стало эффективной площадкой государственно-частного партнерства. В результате, за последние годы в сфере водного хозяйства областного центра происходят заметные перемены, успешно решаются многие актуальные задачи. Выражаю признательность работникам и ветеранам предприятия за добросовестный труд и вклад в развитие Воронежской области», - говорится в приветственном адресе Губернатор Воронежской области Александра Гусева.

За многолетний вклад в развитие системы ЖКХ столицы региона 35 лучших сотрудников предприятия наградили почетными грамотами Минстроя РФ, губернатора Воронежской области, городской администрации, областной и городской Думы. Среди награжденных – слесари и сварщики, лаборанты и технологи, водители и дорожные рабочие.

Фото: РВК-Воронеж

«Воронеж – наш стратегический город присутствия. И благодаря тому, что люди здесь работают с полной самоотдачей, группе компаний «Росводоканал» удалось реализовать в столице Черноземья сразу несколько передовых, современных проектов в сфере водоснабжения и водоотведения, направленных на цифровизацию, совершенствование системы управления и улучшения бизнес-процессов. Теперь они могут быть тиражированы на всероссийский уровень», - отметил генеральный директор ГК «Росводоканал» Антон Михальков.

За 150 лет система водоснабжения и водоотведения Воронежа прошла серьезный путь становления и развития. Сегодня, чтобы обеспечить областной центр жизненного важными услугами, предприятие обслуживает восемь групповых водозаборов, на которых расположено 271 артезианская скважина. Ежедневно в город подается более 300 тысяч кубометров воды, по трубопроводам общей протяженностью почти 1,5 тысячи километров, что примерно равно расстоянию от столицы Черноземья до столицы Польши.

Использованная жителями и предприятиями города вода подвергается тщательной очистке. И сегодня система очистки стоков, функционирующая на Правобережных очистных сооружениях канализации «РВК-Воронеж», соответствует европейским стандартам качества, принятых Гентским университетом (Бельгия).

Круглосуточную работу системы водоснабжения и водоотведения миллионного города обеспечивают 1 900 сотрудников «РВК-Воронеж».