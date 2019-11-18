В 2019 году в Удмуртии благоустроили 136 дворов и 89 общественных пространств

В 2019 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Удмуртии благоустроили 136 дворов и 89 общественных пространств. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики со ссылкой на министра строительства региона Дмитрия Сурнина.

Господин Сурнин подчеркнул, что на обозначенные цели из федерального бюджета было выделено 465,7 млн руб., из бюджета региона — 14,4 млн руб., из бюджета муниципалитетов — 6,8 млн руб. Еще 13,7 млн руб. вложили собственники многоквартирных домов. Министр добавил, что работа во дворах завершена, а на четырех общественных пространствах еще идет благоустройство, которое завершат к 30 ноября.

Кроме того, Дмитрий Сурнин отметил, что жители Воткинска вложили более 58 млн руб. на создание парка П.И. Чайковского «Времена года», который победил во всероссийском конкурсе малых городов 2018 года. Напомним, что ранее на реализацию парка выделили 100 млн руб. из федерального бюджета. Площадь благоустраиваемой территории составит более 6 га.