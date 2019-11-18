Мэрия Екатеринбурга банкротит владельцев «IL Патио» и «Планета суши»

Администрация Екатеринбурга 15 ноября подала заявление о банкротстве ООО «Объединенная сеть ресторанов» (управляет «IL Патио» и «Планета суши»). В картотеке арбитражного суда Свердловской области значатся претензии мэрии к компании на сумму чуть более 1 млн руб.

В августе этого года администрация города публиковала заявление о намерении подать на банкротство компании в системе «СПАРК-Интерфакс». Основанием для этого стало вступившее в силу решение суда о взыскании с ООО «Объединенная сеть ресторанов» долга за аренду земельного участка на Московской, 27 (рядом с администрацией Верх-Исетского района), где расположены рестораны. Мэрия требовала 1,4 млн руб. за аренду в 2015-2018 годах. Суд снизил эту сумму до 1 млн руб., сама компания признавала долг 347 тыс. руб. В ООО «Объединенная сеть ресторанов» заявили, что ничего о долгах не знают, уведомлений о банкротстве компания также не получала.