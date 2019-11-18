Пляжный комплекс Cuba Beach Club хотят продать под жилую застройку

В Екатеринбурге выставили на продажу пляжный комплекс Cuba Beach Club площадью около 5 тыс. кв. м. Комплекс располагается на Большом Конном полуострове на берегу Верх-Исетского пруда. Как указано в объявлении на Avito.ru, в состав комплекса входят административное здание площадью 240 кв. м., строящаяся гостиница на 467,5 кв. м., ресторан (585,5 кв. м.), банный комплекс, часть которого находится в 90% степени готовности. Помимо этого, инвесторам предлагается приобрести футбольное поле площадью 829 кв. м., трибуну на 186 кв. м., а также бассейн на 800 лежаков и парковку на 50 машиномест перед пляжным комплексом. Стоимость комплекса 110 млн руб. Как сообщил риэлтор, который занимается реализацией объекта, Кирилл Нужин «у сегодняшних собственников нет желания вкладываться в это направление, они планируют развиваться в другом сегменте, поэтому приняли решение продать объекты».

«У нас уже было пять просмотров комплекса, компании взяли его на рассмотрение. Проект территории предусматривает возможность жилой застройки, поэтому “Куба” может быть интересна девелоперам. Это первое направление развития. Мы уже направляли свои предложения ”Бруснике”, ГК ”ТЭН” и другим крупным игрокам рынка», — рассказал господин Нужин. Он добавил, что сейчас мэрия Екатеринбурга рассматривает обращение собственников о возможности жилищного строительства около пляжного комплекса.

По данным проекта городского генплана до 2035 года, земля, на которой расположен объект, будет обладать общественно-деловым статусом. Также она будет определена как «зона застройки среднеэтажными жилыми домами». По мнению господина Нужина, еще одним направлением развития «Кубы» может стать банный бизнес. «Если достроить оставшиеся объекты, можно попробовать открыть бизнес, похожий на “Андреевские бани”. С собственниками этой компании мы пока не разговаривали», — сообщил риэлтор.

По телефонам Cuba Beach Club отказались комментировать продажу.

Собственником Cuba Beach Club является ООО «Куб». По данным «Спарк-Интерфакс», генеральный директор компании — Наталья Леонтьевна, среди бенефициаров указаны Артем Филичкин (75%) и Елена Железнова (25%).

Дарья Соколова