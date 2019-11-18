Творческий вечер с «Коммерсантом»

Газета «Коммерсантъ в Уфе» совместно с АО «Башспирт» и музыкальном рестораном MusicHall27 провели 7 ноября 2019 года «Творческий вечер». Гостями мероприятия стали представители власти и бизнеса, известные уфимцы и лидеры мнений.

«Мы пригласили всех, чтобы пообщаться, подружиться, - отметил генеральный директор АО «Башспирт» Рауф Нугуманов. 2019 год стал переломным для нашего холдинга: мы выстраиваем новые отношения с партнерами, поднимаем предприятие на новый уровень и уже сейчас готовы показать некоторые результаты, которых мы добились за эти десять месяцев. На начало года мы присутствовали в 12 регионах страны, сегодня присутствуем уже в 40 регионах, и это только начало. Поэтому давайте дружить, общаться и налаживать отношения».

Сюрпризы для гостей продолжились розыгрышем ценных подарков от партнеров вечера: памятного комплимента от «Росбанк L’Hermitage» - бизнес-направления по обслуживанию состоятельных клиентов «Росбанка» и сертификата на проживание от загородного клуба «Goldy Key».

«Росбанк» как часть международной финансовой группы Societe Generale развивает направление обслуживания VIP-клиентов с 2003 года. Располагая доступом к международной экспертизе, мы традиционно занимаем сильные позиции на рынке private banking. Клиент всегда был и остается центром нашего бизнеса. Участвуя в качестве партнера в сегодняшнем мероприятии, мы хотим поблагодарить наших клиентов за доверие и лояльность», - сказал директор территориального офиса Росбанка в Уфе Шамиль Аглямов.

На протяжении всего вечера на сцене Music Hall 27 выступали известные российские исполнители Ирина Богушевская и Алексей Иващенко, которые представили уфимцам программу в стиле босса-нова, составленную на основе песен бразильского композитора Антонио Карлоса Жобима.

«Осенние вечера с «Коммерсантом» становятся хорошей традицией, - отметила главный редактор газеты «Коммерсантъ в Уфе» Наталья Павлова. - Нас часто упрекают в том, что мы очень тяжелые и аналитические, но сегодня мы частично реабилитировались в таком легком формате. Спасибо холдингу «Башспирт» за то, что они проводят это мероприятие совместно с нами».

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