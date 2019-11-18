Где в мире есть безъядерные зоны

1 декабря 1959 года в Вашингтоне был заключен Договор об Антарктике по демилитаризации региона. Первоначальными участниками соглашения, установившего в регионе зону, свободную от ядерного оружия, стали 12 стран, включая четыре ядерные: СССР, США, Великобританию и Францию. Еще один обладатель ядерного оружия, Китай, присоединился к договору в 1983 году. Сейчас в нем участвуют 54 государства.

14 февраля 1967 года в Мехико был подписан Договор Тлателолько (назван по названию района Мехико), или Договор о запрещении ядерного оружия в Латинской Америке и Карибском бассейне. Документ, целью которого стали гарантии безопасности после Карибского кризиса 1962 года, был подписан 14 странами региона, сейчас в нем участвуют 33 государства. Все страны «ядерной пятерки» подписали и ратифицировали протокол к Договору о поддержании безъядерного статуса региона.

6 августа 1985 года Австралия, Новая Зеландия и еще 11 южнотихоокеанских государств подписали Договор Раротонга, названный в честь острова, где расположена столица Островов Кука. Страны обязались «не производить, не приобретать, не владеть и не осуществлять контроль над ядерными взрывными устройствами где-либо в пределах и за пределами безъядерной зоны южной части Тихого океана». Позже протоколы к Договору о неприменении ядерного оружия против его участников и в целом в регионе подписали и ратифицировали СССР, Франция, Великобритания и КНР. США подписали, но не ратифицировали.

15 декабря 1995 года десять государств Юго-Восточной Азии подписали Бангкокский договор о безъядерной зоне (БЗ) в регионе. Обязательства по нему аналогичны остальным договорам по БЗ и предполагают в том числе запрет на ядерные взрывы и захоронение ядерных отходов в море. К настоящему моменту протоколы об участии в договоре не подписали страны, обладающие ядерным оружием.

11 апреля 1996 года в Каире был подписан документ о зоне, свободной от ядерного оружия, в Африке — Договор Пелиндаба. Назван в честь центра ядерных исследований в ЮАР, где он был подготовлен. Договор подписали 53 страны региона. Протоколы к нему ратифицировали Россия, Великобритания, Франция и Китай. США подписали, но не ратифицировали.

8 сентября 2006 года в казахстанском Семипалатинске был подписан Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии. Его участниками стали пять стран: Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Безъядерная зона стала первой в Северном полушарии.

Михаил Малаев