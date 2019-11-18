От цифр к «цифре»

Цифровизация требует от статистических служб не только использования новых источников данных и технологий, но и успешной конкуренции с частными провайдерами и удовлетворения растущего спроса государства и общества на данные. Цифровые технологии могут помочь статистикам решить дилемму между качеством и скоростью, но инструментов для оценки самого цифрового сектора экономики у них пока нет, заявили участники конференции Росстата.

Развитие официальной статистики в цифровом окружении обсуждали участники международной конференции «Цифровая повестка для статистики: оперативность, качество и открытость» на минувшей неделе. По словам главы статистического отдела Европейской экономической комиссии ООН Лидии Братановой, при цифровой трансформации традиционные статистические ведомства испытывают давление со стороны государства, бизнеса и общества. Правительства, стремясь стать «цифровыми», увеличивают количество административных данных, спрос на информацию в режиме реального времени тоже растет, а официальная статистика утрачивает монополию на информацию, сталкиваясь с жесткой конкуренцией частных провайдеров, отметила госпожа Братанова. Поэтому у официальной статистики нет иного выбора, кроме как измениться, причем речь должна идти не только о способе производства самой статистики, но и о культуре статистических служб, уверена она.

Цифровизация — главный вызов для статистики, согласен глава Росстата Павел Малков, хотя ИТ-технологии и работа с альтернативными источниками данных способны решить извечную статистическую дилемму: скорость или качество. Свой ответ на вызов в ведомстве видят в разрабатываемой сейчас цифровой аналитической платформе (ЦАП) — одной из частей Национальной системы управления данными. «Это экосистема, которая охватит все органы власти, работающие со статистикой. Это и стандартизация статистического производства, и единое информационное пространство»,— пояснил господин Малков. По словам замглавы статведомства Сергея Егоренко, прогрессивным компонентом ЦАП станет потоковый сбор данных от респондентов — это позволит и разгрузить бизнес, и повысить оперативность предоставления данных. ЦАП предполагает однократное предоставление информации в органы власти для их многократного использования, а также автоматизацию и унификацию их обработки — запуск платформы планируется уже через пару месяцев.

Использование потоковых данных и работа с big data — следующий этап после цифровизации всей отчетности, подчеркнул замглавы Минэкономики Савва Шипов. Процесс же сбора первичной информации ждет своя «регуляторная гильотина» на базе той же ЦАП: она позволит выявить дублирующие показатели, «сдержать введение новых показателей и ввести процедуру их аудита», говорит Павел Малков. В Росстате активно налаживают обмен данными с Банком России, Пенсионным фондом, Минэнерго и ФНС (ее в Росстате считают самым ценным источником данных, со службой запущен отдельный проект, но пока идет работа над «дорожной картой» и обсуждение способов деперсонализации информации о налогоплательщиках).

Что касается больших данных, то о перспективах их применения в ведомстве пока говорят осторожно. «Мы пока так и не научились их использовать»,— признал глава Росстата. «Даже в базовом законе о статистике нет четкого понимания, как работать с большими данными, можно ли на их основе строить официальную статистику»,— отметил он. Комплексная концепция использования big data должна быть готова в 2020 году — пока в ведомстве проводят эксперименты с участием операторов мобильной связи, но лишь небольшая их часть успешна, заявил господин Малков. Отдельные проекты с использованием больших данных Росстат запустит и по ценам, торговле, туризму и демографии.

Отдельная проблема для статистики — измерение самой цифровой экономики. Система национальных счетов концептуально не подстроена под измерение цифровой экономики, заявила глава департамента статистики ЦБ Екатерина Прокунина. Недоучет же цифрового сектора (например, потребления бесплатного цифрового контента и услуг домохозяйствами) — возможная причина фиксируемого замедления экономического роста в развитых странах и завышенных показателей инфляции, полагает она. Поэтому в статистике необходимы не только дополнительные индикаторы и новые источники данных, но и новая методология.

Надежда Краснушкина