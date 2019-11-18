ЗиД начали готовить к продаже

Управляющий ФГУП «Машзавод им. Ф. Э. Дзержинского» (ЗиД) Александр Еремин назначил на 28 ноября проведение собрания кредиторов. На нем предлагается утвердить положение о порядке, сроках и условиях продажи имущества ФГУП, а также начальную цену продажи имущества.

Ранее ЗиД сообщил о проведении оценки имущества предприятия.

По данным оценщика, на 30 августа 2019 года рыночная цена имущества ФГУП составила 2,778 млрд руб. В нее вошли шесть объектов оценки: предприятие как имущественный комплекс (2,3 млрд руб.), имущество промплощадки №5 (415,15 млн руб.), подстанция «Машиностроитель» (46,34 млн руб.), спортзал на ул. Карпинского 100, площадью 300 кв. м (15,4 млн руб.), газопровод длиной 1373 м (1,66 млн руб.), а также стела и мемориал погибшим воинам возле ДК молодежи (оба объекта — по 2 руб.).

В состав основной площадки вошло 64 здания, 81 сооружение, а также 11 участков, находящихся в аренде.

Напомним, ФГУП «ЗиД» находится в банкротстве с 2006 года. Сейчас на предприятии действует процедура конкурсного производства. Общая сумма задолженности — более 785 млн руб. Основная продукция предприятия — радиовзрыватели и другие комплектующие для боевых частей ракет. Одним из основных заказчиков предприятия является ВНП «АВИТЕК» — производитель ракет 9М338 и 9М331 для ЗРК «Тор» различных модификаций.

Отметим, что в 2014 году ЗиД уже был близок к продаже. Тогда этот процесс активно продвигала бывшая команда управленцев во главе с бывшим исполнительным директором Егором Заворохиным и управляющим Александром Ивановым. Интересно, что тогда начальная цена имущественного комплекса ЗиД была заявлена в размере 519,935 млн руб. Но торги были отменены — по жалобе одного из мелких кредиторов. Тогда топ-менеджмент предлагал дождаться возвращения в собственность ЗиДа так называемой площадки №5 (она была продана в 2008 году бывшим кредиторам ЗиДа и возвращена на баланс ФГУП в 2015 году). Сейчас она арестована по уголовному делу бывших руководителей завода. Ранее топ-менеджмент оценивал ее в 1 млрд руб.