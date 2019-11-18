Нефть притаилась в достатке

Обилие нефти на рынке, вызванное в октябре резким увеличением поставок Саудовской Аравии, в 2020 году будет поддержано ускорением роста добычи вне картеля, говорится в обновленном прогнозе Международного энергетического агентства (МЭА). При этом в МЭА предупреждают о прогнозируемом снижении спроса на нефть ОПЕК в 2020 году, указывая, что участники сделки по ограничению добычи по-прежнему получают от нее существенную выгоду.
Глобальный спрос на сырую нефть по итогам трех первых кварталов этого года снизился на 0,3 млн баррелей в сутки (б/с) год к году, а суммарно за четыре квартала этого года впервые с 2009-го может быть зафиксирован спад, хотя и незначительный — на 90 тыс. б/с, говорится в ноябрьском отчете МЭА. При этом рост суммарного спроса (учитывает также конденсаты) ожидается на уровне 1 млн б/с в этом и 1,2 млн б/с в следующем году (эти оценки не были изменены). В третьем квартале этого года показатель вырос на 1,1 млн б/с (во втором прирост составил $435 тыс. б/с), в том числе Китай обеспечил $640 тыс. б/с этого прироста. В четвертом квартале рост может ускориться до 1,9 млн б/с, ожидают в МЭА.
В ОПЕК добыча, сокращавшаяся все последние месяцы, выросла на 1,06 млн б/с, до 29,91 млн б/с. По сравнению с показателями год назад добыча всех стран упала на 1,2 млн б/с, тогда как у ОПЕК — на 2,5 млн б/с (до 29,9 млн б/с). В следующем же году добыча вне ОПЕК должна вырасти до 2,3 млн б/с (с 1,8 млн б/с в этом), прогнозируют в агентстве. В то же время спрос на нефть ОПЕК в 2020-м ожидается на более низком уровне — 28,9 млн б/с (на 1 млн б/с меньше, чем в 2019 году).
Больше всего нарастила поставки Саудовская Аравия — плюс 1,4 млн б/с, но в целом по странам ОПЕК без учета Ирана, Венесуэлы и Ливии выполнение сделки все равно составило 149% (среди крупных производителей не выполняли условия Ирак и Нигерия). Россия в октябре сократила поставки до 11,56 млн б/с против 11,6 млн б/с в сентябре, что соответствует выполнению сделки на 82%.
Более того, по расчетам МЭА, ограничение добычи, впервые согласованное в четвертом квартале 2016 года, все еще приносит участникам картеля значительную выгоду: ежедневный доход от продажи энергоресурса составляет $1,9 млрд в день, что на $350 млн больше, чем в конце 2016 года (а объем поставок ниже почти на 3 млн б/с). В том числе для Саудовской Аравии ежедневная разница составляет $125 млн (при доходе $630 млн в день), для России — $170 млн (при доходе $670 млн в день), но если в первом случае поставки сократились на 740 тыс. б/с, то во втором — лишь на 75 тыс. б/с. Единственными производителями, чей выигрыш не увеличился, являются Венесуэла и Иран, объем поставок которых значительно упал.
«Спокойствие на рынке поддерживается достаточным уровнем предложения и высокими запасами. Этот тренд, вероятно, продлится в 2020 году»,— отмечают в агентстве. При этом в своем долгосрочном прогнозе МЭА повысило оценку предложения странами, не входящими в ОПЕК, к 2040 году до 63,4 млн б/с (рост на 5,5 млн б/с). Мировой спрос на энергоресурс к этому моменту вырастет еще значительнее — на 9,5 млн б/с, до 106,4 млн б/с.
«Газпром нефть» может стремительно нарастить добычу на 5%, до 66 млн тонн, в 2020 году в случае отмены ограничений в рамках сделки ОПЕК+. Все российские нефтяники признают, что соглашение, рассчитанное до апреля следующего года, мешает их планам по увеличению производства. Поэтому «Газпром нефть» предлагает «донастройку» механизма соглашения, которая даст возможность наращивать добычу. Однако, по мнению экспертов, такое развитие событий маловероятно.
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