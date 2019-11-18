Нефть притаилась в достатке

Обилие нефти на рынке, вызванное в октябре резким увеличением поставок Саудовской Аравии, в 2020 году будет поддержано ускорением роста добычи вне картеля, говорится в обновленном прогнозе Международного энергетического агентства (МЭА). При этом в МЭА предупреждают о прогнозируемом снижении спроса на нефть ОПЕК в 2020 году, указывая, что участники сделки по ограничению добычи по-прежнему получают от нее существенную выгоду.

Глобальный спрос на сырую нефть по итогам трех первых кварталов этого года снизился на 0,3 млн баррелей в сутки (б/с) год к году, а суммарно за четыре квартала этого года впервые с 2009-го может быть зафиксирован спад, хотя и незначительный — на 90 тыс. б/с, говорится в ноябрьском отчете МЭА. При этом рост суммарного спроса (учитывает также конденсаты) ожидается на уровне 1 млн б/с в этом и 1,2 млн б/с в следующем году (эти оценки не были изменены). В третьем квартале этого года показатель вырос на 1,1 млн б/с (во втором прирост составил $435 тыс. б/с), в том числе Китай обеспечил $640 тыс. б/с этого прироста. В четвертом квартале рост может ускориться до 1,9 млн б/с, ожидают в МЭА.

Предложение же нефти в октябре выросло сразу на 1,5 млн б/с на фоне возвращения нормальных объемов выпуска в Саудовской Аравии, а также увеличения поставок из Норвегии, Канады и США.

В ОПЕК добыча, сокращавшаяся все последние месяцы, выросла на 1,06 млн б/с, до 29,91 млн б/с. По сравнению с показателями год назад добыча всех стран упала на 1,2 млн б/с, тогда как у ОПЕК — на 2,5 млн б/с (до 29,9 млн б/с). В следующем же году добыча вне ОПЕК должна вырасти до 2,3 млн б/с (с 1,8 млн б/с в этом), прогнозируют в агентстве. В то же время спрос на нефть ОПЕК в 2020-м ожидается на более низком уровне — 28,9 млн б/с (на 1 млн б/с меньше, чем в 2019 году).

Несмотря на увеличение поставок, выпуск участников сделки по ограничению добычи по-прежнему остается ниже прописанного в соглашении (в октябре сделка была выполнена на 115%).

Больше всего нарастила поставки Саудовская Аравия — плюс 1,4 млн б/с, но в целом по странам ОПЕК без учета Ирана, Венесуэлы и Ливии выполнение сделки все равно составило 149% (среди крупных производителей не выполняли условия Ирак и Нигерия). Россия в октябре сократила поставки до 11,56 млн б/с против 11,6 млн б/с в сентябре, что соответствует выполнению сделки на 82%.

Более того, по расчетам МЭА, ограничение добычи, впервые согласованное в четвертом квартале 2016 года, все еще приносит участникам картеля значительную выгоду: ежедневный доход от продажи энергоресурса составляет $1,9 млрд в день, что на $350 млн больше, чем в конце 2016 года (а объем поставок ниже почти на 3 млн б/с). В том числе для Саудовской Аравии ежедневная разница составляет $125 млн (при доходе $630 млн в день), для России — $170 млн (при доходе $670 млн в день), но если в первом случае поставки сократились на 740 тыс. б/с, то во втором — лишь на 75 тыс. б/с. Единственными производителями, чей выигрыш не увеличился, являются Венесуэла и Иран, объем поставок которых значительно упал.

«Спокойствие на рынке поддерживается достаточным уровнем предложения и высокими запасами. Этот тренд, вероятно, продлится в 2020 году»,— отмечают в агентстве. При этом в своем долгосрочном прогнозе МЭА повысило оценку предложения странами, не входящими в ОПЕК, к 2040 году до 63,4 млн б/с (рост на 5,5 млн б/с). Мировой спрос на энергоресурс к этому моменту вырастет еще значительнее — на 9,5 млн б/с, до 106,4 млн б/с.

Татьяна Едовина