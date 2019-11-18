Художник рисковал с натуры

Член союза художников Санкт-Петербурга Юрий Орлов рассказал “Ъ”, что его планировали исключить из организации за плакат с изображением президента России. Один из посетителей выставки «Осень-2019» оценил плакат как «антигосударственный», после чего он и еще пять работ оказались изъяты. Для решения вопроса об исключении господина Орлова было созвано совещание президиума союза, но после вмешательства ряда деятелей искусств исключать его не стали. Председатель союза художников Андрей Базанов заявил “Ъ”, что ситуация «вполне стандартная», и рассказал, что работы переданы на экспертизу.

Из помещения выставки «Осень-2019» после жалобы неизвестного были изъяты шесть плакатов пяти разных авторов, в том числе две работы Юрия Орлова. Выставка открылась 7 ноября, шесть работ изъяли 9-го. «Около 10 часов утра пришли Андрей Базанов (председатель союза художников Петербурга.— “Ъ”) с человеком то ли из прокуратуры, то ли из ФСБ, и они сняли эти плакаты,— рассказал “Ъ” Юрий Орлов.— О том, что работ нет, мне сообщил коллега, который на пустоты повесил листочки с надписью "цензура". Нормально нам так ничего и не объяснили, даже не выдали никаких бумаг о том, что наша собственность изъята». Организаторы выставки обещали авторам работ вернуть их на выставку 12 ноября, но в этот день пять из шести работ были, по словам господина Орлова, повторно изъяты.

«Прокуратура может проводить свои собственные проверки, но изымать какие-то вещи они не могут,— пояснил “Ъ” адвокат Международной коллегии адвокатов "Санкт-Петербург" Максим Камакин.— Если это так, то речь идет о превышении должностных полномочий».

“Ъ” направил запросы в ГУ МВД, в прокуратуру и УФСБ с просьбой прояснить обстоятельства изъятия работ, но на момент сдачи материала ответов не получил.

Выставка «Осень-2019». Картина Юрия Орлова Фото: Yury Orlov / Радио Свобода

Часть изъятых плакатов была посвящена пенсионной реформе: на одном из них она была обозначена как «геноцид собственного народа». На плакате «День космонавтики» были изображены сотрудники Росгвардии в защитном снаряжении. У господина Орлова изъяли две работы: на одной он предложил интерпретацию советского символа с серпом, молотом и звездой в виде селфи-палки, накладной ресницы и спиннера, на второй был изображен президент Владимир Путин за «забором» из полковничьих погон и подпись «За полканами — ворами, как за кремлевской стеной». По словам господина Орлова, организаторы выставки изначально сомневались в том, стоит ли экспонировать плакат с изображением президента, но в итоге приняли положительное решение. «Я не понимаю, в чем оскорбление,— заявил господин Орлов “Ъ”.— У нас каждый месяц возбуждается несколько дел против разных полковников. Наш президент борется с коррупцией, пресса пишет постоянно про эти вещи, отсюда и идея плаката. Я не трогал здесь Путина, я хотел сказать, что между ним и народом стоит такая стена».

По словам господина Орлова, председатель союза художников Санкт-Петербурга в связи с ситуацией лишь дважды позвонил председателю секции плаката Елене Богдановой, автору одной из изъятых картин: он предупредил ее об изъятии работы и «просил не поднимать шум».

Также авторов изъятых работ не предупреждали о проведении экстренного собрания союза художников, хотя на нем, в частности, ставились вопросы об исключении из организации господина Орлова и упразднении секции плаката, которую предложили соединить с секцией графики. Оба решения приняты не были — господин Орлов связывает это с вмешательством ряда известных деятелей культуры. Самого его на собрание не допустили. По его словам, плакаты находятся у главы союза Андрея Базанова, проверка правоохранительных органов в связи с появлением плакатов на выставке может продлиться около двух месяцев. «Было искаженное представление, что мы чуть ли не сами обманом повесили эти работы,— отмечает господин Орлов.— Но я же не сам их вешаю, я их приношу, они проходят проверку. Не мне претензии нужно предъявлять. Я принес восемь плакатов, четыре у меня не приняли».

Глава Санкт-Петербургского союза художников Андрей Базанов заявил “Ъ”, что контроль качества плакаты прошли и нареканий к ним не было, но нарушения недавно принятого закона об оскорблении власти проверяющие «упустили».

«Плакат, если рассматривать с точки зрения закона, подпадает (под его действие.— “Ъ”),— говорит господин Базанов.— Поспорить можно, но спорят обычно юристы. Художник — это человек, который работает на противоречивых ситуациях, особенно если речь идет о социальном плакате. Но если говорить о первом изъятом плакате, то здесь я на стороне представителей власти». «Наша организация — общественная, мы эксплуатируем государственные здания, мы у города на счету и выполняем социальный заказ,— добавляет господин Базанов.— У нас четкие установки: мы не можем пропагандировать наркотики, педофилию, насилие, терроризм, а в свете последних законов об оскорблении власти, вероятно, упустили эту статью». По его мнению, имел место «производственный прокол»: «Признаю некоторые недоработки. Работы мы отдали на экспертизу, ситуация вполне стандартная, не знаю, почему это все так раздуто. В СМИ некоторые художники кричат, что у нас тут демократию давят,— ничего подобного».

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург